BVB-Sportdirektor Michael Zorc kritisiert Medien: "In Schutt und Asche geschrieben"

Dortmund. BVB steht nach dem Erfolg gegen Wolfsburg vor einem echten Topspiel gegen den FC Bayern. "Es ist beinahe skurril", erklärt Michael Zorc.

Am Sonntag, einen Tag nach dem Dortmunder 3:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg, meldet sich Michael Zorc am Telefon. Es mache keinen Sinn, nun große Parolen auszugeben vor dem Topspiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker), meint der BVB-Sportdirektor. Der dann aber doch ein paar Worte loswerden möchte.

"Es ist beinahe skurril, dass nun alle von einem Spitzenspiel reden, obwohl wir vor dem Wolfsburg-Spiel so harsch kritisiert wurden", erklärt Michael Zorc. "Es ging - in der Art und Weise - häufig darüber hinaus, was zu akzeptieren ist. Es geht mir um das Verurteilen, alles wurde von manch einem Medium in Schutt und Asche geschrieben."

BVB steht einen Punkt hinter dem FC Bayern

Tatsächlich taumelte der BVB in dieser Spielzeit mal wieder durch die unterschiedlichsten Gefühlswelten. Auf Erfolge folgen Rückschläge und Enttäuschungen. In der Liga aber klebt der Klub nur einen Punkt hinter dem FC Bayern, durch einen Erfolg im Topspiel können die Dortmunder am Rekordmeister vorbeiziehen.

"Natürlich ist das Champions-League-Aus sehr enttäuschend. Wenn ich unsere Verletzungsprobleme sehe, bin ich aber fast überrascht, wie viele Punkte wir in der Liga schon haben. Borussia Dortmund hat in der Liga 17 der letzten 20 Spiele gewonnen", ergänzt Michael Zorc. Und das Spiel gegen Wolfsburg sei eines der besten der bisherigen Saison gewesen.

Michael Zorc, BVB-Sportdirektor, in Wolfsburg, neben ihm steht Mediendirektor Sascha Fligge. Foto: firo

Sebastian Kehl hofft auf 67.000 Zuschauer beim BVB

Ähnlich beurteilt es Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, der am Sonntag im Gespräch mit dieser Redaktion noch nicht groß auf das Duell gegen FC Bayern eingehen möchte. "Es sind noch einige Tage bis zum Spiel. Wir haben ausreichend Themen, mit denen wir uns vorab beschäftigen müssen. Klar, es ist ein Topspiel, wir haben uns durch eine tolle Serie in der Liga in die Situation gebracht, dass wir dieses Duell um die Tabellenführung vor hoffentlich 67.000 Zuschauern spielen können", sagt Sebastian Kehl. (las)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB