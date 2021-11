BVB-Spieler Youssoufa Moukoko fällt auch gegen Lissabon aus

Dortmund. Dortmunder Mannschaft fliegt ohne den Jungprofi nach Portugal. Trainer Marco Rose verzichtet für das CL-Spiel auch auf Roman Bürki.

Borussia Dortmund fliegt ohne Youssoufa Moukoko zum Champions-League-Spiel (Mittwoch 21 Uhr/DAZN) nach Lissabon, da der 17-Jährige nach wie vor mit einer Augenentzündung zu kämpfen hat. Nico Schulz ist dagegen wieder im Kader: Auch Mahmoud Dahoud, Emre Can und Dan-Axel Zagadou sind auf dem Weg nach Portugal dabei - letzterer hat am Wochenende in der U23 Spielpraxis gesammelt und wird nun gebraucht, weil Mats Hummels rot gesperrt fehlt. Insgesamt stehen Trainer Marco Rose für das wichtige CL-Spiel 19 Spieler zur Verfügung.

Bemerkenswert noch dies: Weil Weil Luca Unbehaun verletzt ist, fliegt Stefan Drljaca als dritter Torwart mit - und nicht etwa Roman Bürki. (sing)

