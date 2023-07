BVB-Spieler Julian Brandt: "Die Hände werden zittrig"

Fußball inside: BVB hat Transferstau, MSV Duisburg verkauft sein Juwel

Am Mittwoch hat der BVB sein erstes Spiel seit dem Meister-Drama am letzten Spieltag absolviert. Beim 7:0-Erfolg gegen Westfalia Rhynern bekamen die Dortmunder Fans keinen Neuzugang zu sehen. Felix Nmecha und Ramy Bensebaini waren nicht dabei, weitere Spieler wurden nicht geholt. Der BVB hat einen Transferstau. Die zweite Mannschaft des BVB war jedoch aktiv und schwächte den MSV Duisburg. Julian Hettwer wechselt von den Zebras zu den Schwarz-Gelben. Darüber haben wir in unserem Podcast fußball inside gesprochen. Moderator Timo Düngen diskutiert mit BVB-Reporter Christian Woop und unserem MSV-Experten Dirk Retzlaff.

Video: FUNKE Foto & Video