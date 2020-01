BVB: So lief der erste Arbeitstag von Neuzugang Haaland

Für einen Fußballer begann der Arbeitstag von Erling Braut Haaland vergleichsweise früh: Um 8.21 Uhr fuhr der neue Stürmer von Borussia Dortmund auf das Trainingsgelände im Stadtteil Brackel. Genauer gesagt: Er wurde gefahren, und zwar vom Integrationsbeauftragten Joel Konz.

Für den Angreifer, der für 20 Millionen Euro von RB Salzburg geholt wurde, stand wie für alle seine neuen Mitspieler am Freitag die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm, bevor es am Samstag ins Trainingslager im spanischen Marbella geht. Unter der Anleitung und Beobachtung der Frankfurter Sportwissenschaftler von „IQ Athletics“ absolvierten die BVB-Profis in Kleingruppen verschiedene Tests, um Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und Ausdauer zu überprüfen.

BVB: Leistungsdiagnostik mit vier Nachwuchskräften

Mit dabei waren auch vier Nachwuchskräfte: Giovanni Reyna und Immanuel Pherai aus der U19 sowie Chris Führich und Steffen Tigges aus der U23. Das Quartett wird auch am Trainingslager in Marbella teilnehmen – auch weil einige Spieler wie Axel Witsel, Thomas Delaney, Mats Hummels, Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer und Marco Reus zum Ende der Hinrunde verletzt waren und nun zum Teil noch nicht voll belastbar sind.

Haaland dagegen kann vom ersten Tag an voll mitmischen. Gegen 13 Uhr verließ der norwegische Angreifer das Trainingsgelände wieder, erneut in Begleitung von Joel Konz. Die Tests waren zur Zufriedenheit aller Beteiligten verlaufen, Trainer Lucien Favre kann vom ersten der nur 15 Tage umfassenden Vorbereitung an daran arbeiten, den 1,93 Meter großen Stürmer in sein System zu integrieren.

BVB-Stürmer Alcacer braust als erster Profi vom Trainingsgelände

Das bedeutet auch: Für Paco Alcácer wird es noch schwieriger, auf Einsatzzeiten zu kommen. Der spanische Angreifer spielte gegen Ende der Hinrunde – obwohl fit – kaum noch eine Rolle und ist damit offensichtlich unzufrieden. Um 10.41 Uhr brauste er als erster Profi vom Trainingsgelände, ein Abschied vom BVB schon in der Winterpause steht noch immer im Raum. Atlético Madrid ist interessiert, hat sich bislang aber noch nicht beim BVB gemeldet. Das Thema dürfte die Dortmunder aber in den kommenden Tagen noch intensiv beschäftigen.