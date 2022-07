BVB: So lief das erste Training mit Haller, Süle und Schlotterbeck

Dortmund. Beim BVB trainieren auch die Nationalspieler. Für Trainer Edin Terzic beginnt die wichtigste Phase in der Vorbereitung von Borussia Dortmund.

Seit diesem Wochenende rauschen sie durchs Netz, die Bilder, die die Neuen bei Borussia Dortmund zeigen. Niklas Süle zum Beispiel, der bei dem Fußball-Bundesligisten auf einem Ergometer strampelt, das BVB-Logo verziert sein Trainingsshirt. Sebastien Haller, der mit Kapitän Marco Reus scherzt. Karim Adeyemi, der schmunzelnd im Fitnessraum steht.

Am Montag kamen noch ein paar Aufnahmen hinzu, der Vizemeister trainierte öffentlich. Zum zweiten Mal in dieser Saison, nur hatten beim ersten Mal noch die neuen Attraktionen gefehlt. Diesmal nahmen auch Haller (Amsterdam), Süle (München), Adeyemi (Salzburg), Nico Schlotterbeck (Freiburg) und Salih Özcan (Köln) vor rund 1500 Zaungästen an der Einheit teil.

BVB testet am Donnerstag gegen den SC Verl

In Dortmund, beim zweitmächtigsten Verein in Deutschland, beginnt nun die wichtigste Phase in der Vorbereitung, da die Nationalspieler ihren Urlaub beendet haben. Endlich kann der neue Trainer Edin Terzic mit dem gesamten Kader arbeiten. Am Donnerstag (18 Uhr) im Testspiel beim Drittligisten SC Verl könnten die Zugänge bereits zum ersten Mal in einem schwarz-gelben Trikot auf dem Rasen stehen. Einen Tag später reist der Klub ins Trainingslager in die Schweiz, schon Ende Juli muss sich die Borussia im DFB-Pokal bei 1860 München aus Liga drei behaupten.

Viel Zeit bleibt nicht, um sich zu finden, und deswegen wird es eine Herausforderung sein, die enormen Erwartungen zu erfüllen.

Denn in der 600.000-Einwohner-Stadt ist wieder eine leichte Euphorie entstanden, nachdem der Verein bemerkenswerte Transfers getätigt und Terzic, den die Fans nach seiner ersten Amtszeit ins Herz geschlossen haben, zum Trainer gemacht hat. Die Hoffnung wächst, dass sich der BVB am FC Bayern vorbeischieben kann, selbst wenn sich die Verantwortlichen in München noch größere Investitionen leisten können. Sadio Mané (vom FC Liverpool) trainiert bereits beim Rekordmeister, Matthijs de Ligt (von Juventus Turin) soll noch zeitnah dazustoßen. Die meiste sportliche Klasse tummelt sich weiterhin an der Säbener Straße.

Willkommen in Dortmund: Mats Hummels (Mitte rechts) diskutiert mit Sebastien Haller. Foto: firo

BVB-Trainer Edin Terzic: "Es ist gut, dass alle Jungs wieder da sind“

Möchte die Borussia trotzdem mithalten, muss sie unter Terzic vor allem ihre Wankelmütigkeit verlieren. „Die Zeit rennt, wir wollen keine Zeit verlieren und jeden Tag optimal zur Vorbereitung nutzen. Es ist gut, dass alle Jungs wieder da sind“, sagte Edin Terzic am Montag. Einen Großteil der Mannschaft kennt er noch, jetzt muss es ihm gelingen, die neuen Spieler, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, zu verbessern.

Verteidiger Niklas Süle (26) und Stürmer Sebastien Haller (28) haben in ihrer Karriere schon reichlich Erfahrungen gesammelt; Abwehrspieler Nico Schlotterbeck (22), Offensivkünstler Karim Adeyemi (20) und der Mittelfeld-Abräumer Salih Özcan (24) hingegen wollen im Ruhrgebiet erst den nächsten Schritt gehen. Wie schnell all die Charaktere dabei zusammenfinden, ist noch nicht abzusehen.

Am Montag stand noch ein weiterer BVB-Profi auf dem Platz, auf den die Fans genauer schauten: Giovanni Reyna. „Wir wollen dafür sorgen, dass er wieder Vertrauen in seinen Körper bekommt“, erklärte Terzic. In der vergangenen Spielzeit hatten viele Verletzungen den 19-jährigen Reyna geschwächt, jetzt kann er wieder mittrainieren und ist so auch eine Art Neuzugang.

Liebling der Fans: Edin Terzic trainiert wieder den BVB. Foto: firo

