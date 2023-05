BVB: Sky-Experte Didi Hamann setzt im Titelrennen auf Borussia Dortmund

So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Berlin. Der BVB ist im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga auf einen Bayern-Patzer angewiesen. Sky-Experte Didi Hamann tippt dennoch auf Dortmund.

Es ist keine Wunsch-Konstellation für den BVB. Vor den letzten beiden Bundesliga-Spielen braucht der Revierklub Schützenhilfe, um den Serienmeister FC Bayern München zu stürzen. Diese kann entweder am Samstag (18:30 Uhr, Sky) von RB Leipzig oder am letzten Spieltag vom 1. FC Köln kommen. Die Borussia muss zudem ihre Hausaufgaben am Sonntag (17:30 Uhr, DAZN) beim FC Augsburg und im Finale gegen Mainz 05 machen.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Didi Hamann glaubt dennoch an eine große Titelchance für Borussia Dortmund im Endspurt um die deutsche Meisterschaft. „Wenn der BVB seine beiden letzten Spiele gewinnt, werden sie Deutscher Meister. Davon bin ich überzeugt“, schrieb der frühere Münchner Profi in seiner Sky-Kolumne.

Didi Hamann: "Ich sehe den BVB als Meister"

Die Bayern hätten gesehen, „wie souverän die Dortmunder trotz des Drucks in den letzten beiden Wochen nachgezogen sind und nach ein paar Minuten die Spiele bereits mit drei Toren für sich entschieden hatten“, fügte der einstige Mittelfeldspieler an: „Das macht etwas mit dem FC Bayern. Ich sehe den BVB als Meister.“

Der FC Bayern, der einen Punkt Vorsprung und die bessere Tordifferenz hat, steht im Samstagabendspiel des 33. Spieltags vor einer schweren Aufgabe gegen den Tabellendritten RB Leipzig. Der BVB muss am Sonntag beim FC Augsburg ran.

Bestes Bayern-Spiel unter Thomas Tuchel gegen Schalke 04

Die bisherige Amtszeit von Bayern-Trainer Thomas Tuchel sieht Hamann als „durchwachsen“ an. „Das beste Spiel hat Bayern letzte Woche gegen Schalke 04 abgeliefert, als er endlich Thomas Müller hat spielen lassen“, schrieb der Experte: „Verwirrt haben mich ehrlich gesagt vor allem seine Aussagen. Erst schockverliebt, dann wieder ratlos und irritiert.“ (fs mit sid)

