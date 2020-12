BVB-Schock: Thorgan Hazard fällt mehrere Wochen aus

Braunschweig Beim 2:0-Sieg in Braunschweig mussten die BVB-Profis Hummels und Hazard verletzt vom Platz. Der Stürmer wird Dortmund länger fehlen.

Nein, wirklich bedingungslos konnten sie sich bei Borussia Dortmund nicht darüber freuen, dass wenigstens der Jahresausklang gelungen war, dass man dank eines 2:0 (1:0)-Siegs beim Zweitliga-Fünfzehnten Eintracht Braunschweig ins DFB-Pokal-Achtelfinale eingezogen war. Und das lag nicht unbedingt daran, dass die spielerische Leistung erneut einiges zu wünschen übrig gelassen hatte, dass es ein weiterer zäher, uninspirierter Auftritt gewesen war. Der Erfolg war hart erarbeitet, das wussten alle und damit konnten alle leben. Der BVB hat den Sieg allerdings teuer erkauft.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Personell hatte es erneut unerfreuliche Nachrichten gegeben: Abwehrchef Mats Hummels musste zur Halbzeit in der Kabine bleiben. Und Thorgan Hazard, der erstmals nach überwundenem Muskelfaserriss wieder im Kader stand, der erst in der 83. Minute eingewechselt wurde, überstand die Partie ebenfalls nicht unbeschadet. Nach dem späten Treffer zum 2:0 humpelte der Belgier endgültig vom Platz, nachdem er zuvor schon Schmerzen gehabt hatte. Am Mittwoch folgte die Diagnose. Borussia Dortmund muss vorerst auf Offensivspieler Hazard verzichten. Der Belgier hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

BVB-Trainer Terzic: "Es war kein leichtes Jahr"

"Wir hatten heute das zehnte Spiel in 31 Tagen, das hinterlässt Spuren", erklärte Trainer Edin Terzic nach der Partie. Genaue Diagnosen konnte er auch nicht liefern, aber immerhin ein paar Anhaltspunkte: "Mats hat wieder etwas in der Muskulatur gespürt", sagte Terzic. "Und Thorgan musste leider wieder mit einer Muskelverletzung runter. Er hat sich noch durchgebissen, versucht auf dem Platz zu bleiben, ist dann aber nach dem 2:0 endgültig runter."

Es sei eben "ein langes Jahr, das merkt man, und auch kein leichtes Jahr, gerade für die Spieler", meinte der Trainer. "Da ist es gut, dass wir jetzt einmal durchschnaufen können." Allzu viel Zeit ist dafür nicht: Schon am 28. Dezember stehen beim BVB wieder Corona-Testungen auf dem Plan, spätestens am 30. Dezember geht es auf den Trainingsplatz - und am 3. Januar geht es mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. Ob Hummels und Hazard dann schon dabei sein können, wird sich zeigen.