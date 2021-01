BVB: Sancho auf dem Weg zurück zum Unterschiedsspieler

Dortmund. Der BVB durfte sich am Sonntag über einen 2:0-Sieg gegen Wolfsburg und eine gute Leistung von Jadon Sancho freuen. Das gab es zuletzt nicht oft.

Jadon Sancho küsste seine Faust und stieß danach einen Jubelschrei heraus, als sein Schuss am Sonntagabend über die Torlinie rollte. In der Nachspielzeit war es gegen den VfL Wolfsburg der 2:0-Endstand, der dem 20-jährigen Flügelspieler von Borussia Dortmund gelang. Spielentscheidend war das Tor nicht, für Sancho aber enorm wichtig. Es war für ihn das Ende einer langen Durststrecke: Am 14. Spieltag war es sein erstes Saisontor.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Die Erleichterung war dem hochbegabten Engländer danach deutlich anzusehen. Er grinste zufrieden und wurde von seinen Kollegen reihenweise geherzt. Endlich war er wieder wichtig für die Borussia. Schon das Führungstor durch Manuel Akanji bereitete er per Eckstoß vor. Die Verantwortlichen der Dortmunder hoffen nun, dass der Knoten bei Sancho endlich geplatzt ist, nachdem er in der zweiten Jahreshälfte 2020 enttäuscht hatte.

BVB-Boss Watzke: Sancho hatte sich "auf Wechsel eingestellt"

Es schien, als geisterte der gescheiterte Sommer-Transfer zu Manchester United noch in Sanchos Kopf herum. Für 120 Millionen Euro hätte der Rechtsaußen den BVB verlassen dürfen, zum Abschluss kam ein Deal mit dem englischen Rekordmeister allerdings nicht. „Jadon hatte sich unterbewusst womöglich schon ein wenig auf einen Wechsel eingestellt“, erklärte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun im Kicker. „Ich glaube, darüber hatte er sich zumindest so viele Gedanken gemacht, dass er seine Leichtigkeit verloren hat.“

Vom Unterschiedsspieler der Vorsaison (17 Tore und 17 Vorlagen) war ohne die nötige Leichtigkeit nicht mehr viel zu sehen. Zwar wirkte er meist bemüht, kam auch auf einige Torvorlagen, doch der Kopf des englischen Nationalspielers war nicht frei. „Früher hat er nicht über seine nächste Ballaktion nachgedacht. Jetzt überlegt er. Je mehr man sich als Kreativer bemüht, desto schwieriger wird es oft“, analysierte Watzke treffend. Der BVB-Chef weiß: Die schwache zweite Jahreshälfte 2020 kann Sancho am besten durch Erfolgserlebnisse vergessen machen.

Im ersten Spiel des neuen Jahres konnte der Engländer bereits das erste Mal für positive Schlagzeilen sorgen. Ähnliche Auftritte des Rechtsaußen dürfen aus Sicht der Dortmunder gern folgen. Im Idealfall schon in den kommenden Wochen, denn besonders der Januar wird „entscheidend für den weiteren Verlauf der Bundesliga“, wie Trainer Edin Terzic erklärte.