BVB: Reyna, Sancho und Guerreiro fehlen gegen den FC Bayern

Dortmund. Der BVB geht mit großen Personalsorgen ins Spitzenspiel beim FC Bayern: In Giovanni Reyna, Jadon Sancho und Raphael Guerreiro fehlen drei Stars.

Noch am Donnerstag bekräftigte Trainer Edin Terzic, dass die Dortmunder „die Hoffnung nicht aufgeben“. Nun steht allerdings fest: Die Borussia muss im Bundesliga-Top-Spiel beim FC Bayern München an diesem Samstag (18.30 Uhr) auf Jadon Sancho und Raphael Guerreiro verzichten.

Beide Flügelspieler mussten am Dienstag beim knappen 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokalviertelfinale mit muskulären Verletzungen ausgewechselt werden – und reisten am späten Freitagnachmittag nicht mit dem BVB-Tross nach München. Gleiches gilt für den offensiven Mittelfeldspieler Giovanni Reyna.

BVB reist mit vier Pflichtspielsiegen in Serie nach München

Für die zuletzt wieder formstarken Dortmunder ein herber Rückschlag - gerade im prestigeträchtigen Spiel gegen die Bayern. International gilt es längst als der "Deutsche Clasico". "Nach wie vor ist es ein besonderes Spiel, das ist es immer", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. "Ich habe das Gefühl, dass es in dieser Partie bei den Bayern auch noch mal Klick macht." Aber: "In den letzten beiden Jahren ging es auch um eine Vorentscheidung in Richtung Meisterschaft, das ist diesmal nicht der Fall. Aber beide Teams brauchen jeden Punkt, um ihre Ziele zu erreichen."

Leider nicht mit dabei sind Jadon #Sancho, Raphael #Guerreiro und Gio #Reyna. ✖️ — Borussia Dortmund (@BVB) March 5, 2021

13 Punkte liegt der BVB derzeit hinter den Bayern. Der Rekordmeister ist enteilt, für die Borussia geht es in dieser Saison nur um die Qualifikation für die Champions League. Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie tritt Dortmund allerdings mit Selbstvertrauen beim Serienmeister aus München an, wie Trainer Edin Terzic versicherte: "Bayern ist die erfolgreichste Mannschaft im letzten Jahr weltweit", sagte er. "Aber wir haben im Supercup und im Hinspiel gezeigt, dass wir näher herangekommen sind. Leider haben wir beide Spiele verloren." Sein Team müsse "völlig wach" sein: "Wir werden leiden müssen." (rha)