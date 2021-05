BVB rechnet gegen RB Leipzig mit Haaland und Reyna

Dortmund. Für Borussia Dortmund stehen zwei extrem wichtige Spiele gegen RB Leipzig. Top-Torjäger Erling Haaland wird der Mannschaft wohl helfen können.

Borussia Dortmund kann im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aller Voraussicht nach auf Erling Haaland setzen. „Erling war in den letzten Tagen nicht auf dem Trainingsplatz“, sagt Trainer Edin Terzic am Donnerstagmittag. „Aber wir gehen davon aus, dass er heute wieder mittrainieren kann, schmerzfrei ist und dann auch eine Option für Samstag ist.“

Ähnlich sieht es bei Giovanni Reyna aus, der über muskuläre Probleme klagt. „Er ist sehr zuversichtlich“, sagt Terzic. „Auch er wird gleich auf dem Trainingsplatz stehen, dann haben wir heute und morgen noch eine Einheit und dann sehen wir, ob es zu riskant ist oder geht.“

BVB: Haaland wird gegen Leipzig dringend gebraucht

Haaland hatte sich während des umkämpften 2:0-Siegs beim VfL Wolfsburg einen Pferdekuss eingehandelt. Keine große Sache, aber immerhin so schmerzhaft, dass er sowohl das DFB-Pokalspiel eine Woche später und auch die Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen ausgelassen hatte.

Gegen Leipzig aber wird er dringend gebraucht, seine Wucht soll Lücken reißen gegen die kantigen und schnellen Innenverteidiger Dayot Upamecano und Willi Orban. In der Vergangenheit klappte das außerordentlich gut: In zwei Spielen gegen die Sachsen hat der Norweger vier Tore erzielt – und war ein wichtiger Faktor, dass RB seit sechs Spielen auf einen Sieg gegen den BVB wartet.

Ein anderer war Reyna, der in der Rückrunde der vergangenen Saison eines der Haaland-Tore auf traumhafte Weise auflegte. Auch er fehlte zuletzt im Training.

Bei Jude Bellingham gibt es die bereits – aber nicht im gewünschten Sinn: Der 17-jährige Engländer fehlt gesperrt, nachdem er gegen Wolfsburg Gelb-Rot gesehen hatte. Und auch Mateu Morey fehlt nach seiner schweren Knieverletzung langfristig, er wurde in dieser Woche erstmals operiert. Dabei wurden die Kapsel und das Außenband behoben, in einer weiteren OP kommt dann das vordere Kreuzband. Eine genaue Ausfallzeit gibt es noch nicht.

