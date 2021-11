BVB prüft Einspruch gegen Rote Karte für Mats Hummels

Dortmund. Der BVB überlegt, gegen den Platzverweis und eine mögliche Sperre gegen Mats Hummels vorgehen. Das kündigte Sportdirektor Michael Zorc an.

Borussia Dortmund prüft, ob ein Einspruch gegen die Rote Karte von Mats Hummels im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (1:3) möglich ist. "Eine offensichtliche Fehlentscheidung hat dieses Spiel entschieden", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dieser Redaktion. "Die Entscheidung hat unser Spiel zerstört." Der Klub wolle nun Kontakt mit der Uefa aufnehmen.

Hummels war nach einer knappen halben Stunde vom Platz geflogen, weil Schiedsrichter Michael Oliver die Grätsche des BVB-Abwehrchefs gegen Antony als grobes Foulspiel wertete. Allerdings hatte Hummels den Ajax-Angreifer gar nicht getroffen, dieser war in die Luft gesprungen und dann auf Hummels' Bein gelandet. "Ich habe keine Ahnung, wie man als Schiedsrichter auf angeblichem Champions-League-Niveau da rot geben kann", hatte Hummels selbst schon unmittelbar nach dem Spiel geschimpft.

Mats Hummels rechnet mit Sperre

Das eigentliche Problem aus Zorcs Sicht: Oliver verzichtete darauf, die Szene noch einmal auf dem Bildschirm anzuschauen und auch der Video-Assistent empfahl nach kurzer Rücksprache keine Überprüfung der Szene. "Das hat auch etwas mit Respekt zu tun, wenn es um eine Entscheidung mit solcher Tragweite geht", haderte Zorc. "Er steht zehn Meter neben dem Bildschirm und schaut es sich nicht noch einmal an." Nun prüft der Klub gemeinsam mit seinem Justiziar, ob ein Einspruch möglich und aussichtsreich ist.

Hummels selbst macht sich keine allzu großen Hoffnungen, um eine Sperre herumzukommen und rechnet damit, in drei Wochen bei Sporting Lissabon gesperrt zu sein: "Nach menschlichem Ermessen würde man sagen: Da hat der Schiri ins Klo gegriffen, wir lassen ihn spielen", meinte der Innenverteidiger. "Aber wir alle wissen, dass so etwas nie aufgehoben wird – ich werde also nicht in Lissabon dabei sein." Beim BVB aber hat man die leise Hoffnung noch nicht aufgegeben, daran noch zu rütteln.

