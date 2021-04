BVB-Profi Thomas Delaney: "Pokalsieg ist ein großer Wunsch von mir"

Dortmund. Thomas Delaney steht mit dem BVB im DFB-Pokalhalbfinale gegen Kiel. Er träumt vom Pokalsieg - und könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Nein, allzu viel weiß Thomas Delaney noch nicht über Holstein Kiel, den Zweitligisten, der am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Halbfinale zu Gast bei Borussia Dortmund ist. Die Videoanalyse hat am späten Donnerstagmittag noch nicht stattgefunden und so kann Delaney nur erzählen, dass er schon vor ein paar Jahren mal auf die Kieler aufmerksam wurde, als er noch beim FC Kopenhagen spielte. Damals sorgte Kiel schon einmal für Furore, spielte eine starke Zweitligasaison - und das sorgte für Aufmerksamkeit jenseits der Grenze, weil es so nah an Dänemark ist.

Ein letzter Stolperstein für den BVB vor dem Pokalfinale

Aktuell ist KIel letzter Stolperstein für den BVB auf dem Weg ins so sehr herbeigesehnte Pokalfinale. Delaney hat in Dänemark ein paar Pokalsiege und Meistertitel geholt, aber der Pokal, sagt er, war dort meist ein Wettbewerb zweiter Klasse, in dem man mit einer B-Mannschaft antrat. "Ich wusste und weiß aber, dass das hier ganz ander ist", sagt er. Dass der Däne Jan Kristiansen 2007 mit einem Traumtor den 1. FC Nürnberg zum Pokalsieg gegen Stuttgart schoss und zum König von Nürnberg wurde, sorgte auch in dessen Heimatland für Aufsehen. "So einen Titel in Deutschland schätze ich als sehr wertvoll ein, der Pokalsieg ist ein großer Wunsch von mir", sagt Delaney.

Thomas Delaney könnte Dahoud ersetzen

Und er selbst könnte auf dem Weg dahin eine wichtige Rolle spielen. Denn Mahmoud Dahoud, zuletzt tragende Säule des Dortmunder Spiels, fehlt, weil er sich im Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) in der Nachspielzeit Gelb-Rot einhandelte. Delaney, der zuletzt wegen Archillessehnenbeschwerden fehlte, ist der logische Kandidat, ihn im Mittelfeldzentrum zu ersetzen. "Ich bin von jetzt an hoffentlich voll dabei", sagt er. "Als alter Mann ist man eben manchmal ein bisschen steif, dann verletzt man sich auch mal."

Vielleicht war der 29-Jährige zuletzt auch nur ein bisschen müde, vor zehn Wochen kam seine Tochter zur Welt. "Richtig schön", sei das, sagt der Däne. "Wenn man nach Hause kommt nach einem schlechten Tag, weiß die Kleine davon nichts - das ist richtig schön", sagt er. Aber erst einmal will er daran arbeiten, dass es in naher Zukunft keine schlechten Tage mehr gibt. (sing)