BVB-Profi Sancho kritisiert rassistische Anfeindungen

Essen. Nach seinem verschossenen Elfmeter im EM-Finale meldet sich BVB-Profi Jadon Sancho zu Wort - und kritisiert die rassistischen Beleidigungen.

Lange hatte Jadon Sancho gewartet. Nach dem Finale der Europameisterschaft, dass er mit England im Elfmeterschießen gegen Italien verloren hatte, nach seinem verschossenen Elfmeter hatte er geschwiegen, hatte auch in den sozialen Medien nicht von sich hören lassen. Am Mittwochabend dann, drei Tage nach dem Finale, meldet sich der englische Nationalspieler auf Instagram und Twitter zu Wort.

"Ich hatte ein paar Tage, um über das Finale am Sonntag nachzudenken und fühle immer noch einen Mix an Emotionen", schreibt der Profi von Borussia Dortmund, der vor einem Wechsel zu Manchester United steht. Das allerdings ist in dem Post kein Thema. "Ich will mich entschuldigen bei all meinen Teamkollegen, den Trainern und vor allem bei den Fans, die ich enttäuscht habe", schreibt Sancho. "Das ist mit Abstand das schlimmste Gefühl, das ich in meiner Karriere hatte."

Sancho war "bereit und voller Selbstvertrauen"

Und den Schmerz, da ist sich der 21-Jährige sicher, werde er noch lange Zeit fühlen. Sein erster Gedanke, wenn er den Platz betrete sei stets: Wie kann ich der Mannschaft helfen? "Und genau das wollte ich mit diesem Elfmeter tun, der Mannschaft helfen", meint Sancho. "Ich war bereit und voller Selbstvertrauen. Dies sind die Momente, von denen man als Kind träumt, deswegen spielt man Fußball. Dies sind die Drucksituationen, die man als Fußballer erleben will."

Auf Klubebene habe er schon manche Elfmeter verwandelt, unzählige Male habe er sie beim BVB und in der Nationalmannschaft trainiert. "Also habe ich eine Ecke ausgewählt, aber es sollte nicht sein." Sancho schwärmt von der Atmosphäre bei der englischen Nationalmannschaft, vom Zusammenhalt, vom Gefühl, Teil einer Familie gewesen zu sein. Aber er spart auch die unschönen Ereignisse der vergangenen Tage nicht aus, die massiven rassistischen Ausfälle gegen ihn und die beiden anderen Fehlschützen Marcus Rashford und Bukayo Saka.

"Hass wird niemals gewinnen"

"Ich werde nicht so tun, als hätte ich die rassistischen Beleidigungen nicht gesehen, die sich gegen mich und meine Brüder Marcus und Bukayo richteten", schreibt er. "Aber leider ist das nichts Neues. Als Gesellschaft müssen wir es besser machen und diese Leute zur Rechenschaft ziehen." Seine Botschaft: "Hass wird niemals gewinnen. An alle jungen Menschen, die ähnliche Beleidigungen erfahren haben: Haltet eure Köpfe oben und jagt weiter eurem Traum nach."

Er sei stolz auf die englische Nationalmannschaft, lässt Sancho noch wissen, man werde auf dieser Erfahrung aufbauen und daraus lernen. Und zum Abschluss: "Vielen Dank für all die positiven Nachrichten und die Liebe, die die negativen deutlich überwogen haben." (fs)

