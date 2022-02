BVB-Profi Julian Brandt mit schlampigem Auftritt – Note 5

BVB-Profi Julian Brandt stapft nach dem Spiel in Augsburg frustriert über den Platz.

Augsburg. Das 1:1 in Augsburg ist für den BVB die nächste Enttäuschung. Deswegen gibt es nur wenige ansprechende Noten.

Gregor Kobel: Der Torhüter hatte erwartungsgemäß wenig zu tun. Erste Prüfung war der Querschläger von Pongracic (65.). Beim Gegentor machtlos (78.). Note: 3

Emre Can: Musste wieder einmal in der Innenverteidigung aushelfen, diesmal als rechtes Glied einer Dreierkette. Machte das lange ordentlich, ging robust in die Zweikämpfe. Immer wieder entscheidend dazwischen – war aber beim Ausgleichstreffer zu passiv und leistete sich wie die Kollegen einige fiese Fehler im Spielaufbau. Note: 3,5

Mats Hummels: Kompromisslos gegen den Ball, meist sehr aufmerksam und präsent – gerade in Luftduellen. Allerdings hier und da fahrig im Aufbau und nicht immer hundertprozentig glücklich im Stellungsspiel. So konnte der Abwehrchef nicht verhindern, dass die Abwehr einmal zuviel wackelte. Note: 3

Harzard mit Geniestreich beim Führungstreffer

Marin Pongracic: Die Wolfsburg-Leihgabe war zunächst mächtig nervös, so mancher Pass landete beim Gegner oder im Aus. Biss sich dann aber in die Partie, gefiel mit resoluter Zweikampfführung – und sah beim Ausgleichstreffer unglücklich aus, weil seine Kopfballabwehr beim Augsburger Maier landete. Note: 4

Thorgan Hazard: Was für ein Geniestreich beim Führungstreffer! Da hielt der Belgier auf dem rechten Flügel endlich einmal die Breite des Platzes – und prompt zahlte sich das aus. Richtig stark, wie er gleich zwei Gegenspieler mit seinen Haken zu Boden schickte. Zog aber ansonsten zu oft nach Innen, wodurch das Flügelspiel des BVB lahmte. Und: Sein Ballverlust führte zum 1:1. Note: 3

Axel Witsel: Hielt konsequent die Position vor der Abwehr, wodurch die Mitspieler im Mittelfeld die Gelegenheit für offensive Aktionen hatten. Zunächst mit Problemen, als er etwa im Kopfballduell gegen Gregoritsch den Kürzeren zog (10.). Dann und wann fehlte ihm das Tempo – er wurde aber zunehmend ball- und passsicher. Note: 3,5

Mahmoud Dahoud (bis 81.): Hatte die erste gute Chance des BVB, die Gikiewicz aber vereitelte (13.). Leitete mit seinem Pass nach außen den Führungstreffer ein. Mühte sich wie immer redlich um Impulse, diesmal aber war die Fehlpassquote zu hoch. Note: 4

Raphael Guerreiro: Der Portugiese ist eienr der feinsten Fußballer im Dortmunder Kader. Er brachte das allerdings in Augsburg kaum zur Geltung, der offenive Input war äußerst überschaubar – weil auch er immer wieder von seiner Flügelposition nach innen zog und den knappen Raum im Zentrum noch weiter verengte. Note: 4

Julian Brandt (bis 68.): Am Zauberfuß Brandt scheiden sich die Geister. Seine Fähigkeiten am Ball sind unumstritten, zu oft aber präsentiert er sich fahrig und fehlerhaft – und das Spiel in Augsburg war ein solches. Er lieferte das Sinnbild des schlampigen Auftritts. Viele Ballverluste, die aussichtsreiche Szenen zunichte machten, und auch seine Zweikampfführung überzeugte nicht. Note: 5

Malen kann Haaland nicht ersetzen

Jude Bellingham: Der Engländer bereitete mit feinem Pass auf Guerreiro Dortmunds erste Chance mit vor (13.). War ein Aktivposten, allerdings wie die meisten Mitspieler nach vorne immer wieder von der vielbeinigen Augsburger Abwehr ausgebremst. Note: 3,5

Donyell Malen (bis 68.): Nominell war der Niederländer als Mittelstürmer aufgestellt, aber den verletzten Erling Haaland konnte er nicht ersetzen. Besetzte zu selten den Strafraum, was dem BVB-Spiel einiges an Zuspitzung nahm. Ein gefährlicher Schuss flog immerhin an die Latte, ein weiterer ans Außennetz. Note: 3,5

Youssoufa Moukoko (ab 68.): Kam für Malen, konnte aber kaum Impulse setzen und bleibt wegen der zu kurzen Einsatzzeit ohne Note.

Marius Wolf (ab 68.): Kam für Brandt. Ohne Note

Reiner (ab 81.): Kam für Dahoud. Ohne Note