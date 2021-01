BVB-Profi Hazard fehlt im Training – und wohl auch gegen Augsburg

Dortmund. Der BVB ist in die Trainingswoche für das Augsburg-Spiel gestartet. Der Druck ist groß – und ein wichtiger Offensivspieler fehlt weiterhin.

Am Dienstagvormittag nahm Borussia Dortmund die Vorbereitung für das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf. Trainer Edin Terzic ließ die 19 Feldspieler und drei Torhüter, die ihm derzeit zur Verfügung stehen, eine gute halbe Stunde trainieren, auf dem Programm standen Passübungen und eine Spielform neun gegen neun mit Marco Reus als freiem Mann.

Thorgan Hazard trainiert nur individuell

Edin Terzic, der Trainer von Borussia Dortmund. Foto: firo

Es fehlten wie erwartet die Langzeitverletzten Axel Witsel (Achillessehnenriss) und Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) sowie Dan-Axel Zagadou (Muskelfaserriss). Aber auch Thorgan Hazard, er im letzten Spiel des Jahres, der DFB-Pokal-Partie bei Eintracht Braunschweig eine Muskelverletzung erlitten hatte, stand noch nicht wieder auf dem Trainingsplatz. Er sollte am Nachmittag individuell trainieren.

Nach Informationen dieser Redaktion plant man beim BVB derzeit nicht mit einer Trainingsrückkehr in der laufenden Woche, womit auch ein Einsatz gegen Augsburg so gut wie ausgeschlossen ist. Keine gute Nachricht, denn einen wie Hazard, der Tempo und Zug zum Tor mitbringt und sich auf der offensiven Außenbahn wohlfühlt, könnte der BVB gerade gut gebrauchen, das haben die vergangenen Tage gezeigt.

Mit nur einem Punkt aus der zurückliegenden Englischen Woche hat sich Dortmund in eine komplizierte Situation manövriert. Platz sieben ist deutlich unter den Ansprüchen, Rang vier ist das Minimalziel – denn dieser berechtigt noch zur Champions-League-Qualifikation. Drei Punkte Rückstand hat der BVB derzeit, das ist bei 16 verbleibenden Partien nicht beunruhigend.

Um ihn nicht größer werden zu lassen, muss am Wochenende gegen Augsburg aber endlich wieder ein Sieg her. Der Druck ist also groß in Dortmund -und die Erinnerungen an Augsburg alles andere als gut: In der Hinrunde hatte es beim FCA im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage gegeben.