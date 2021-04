BVB-Profi Felix Passlack spielt und trifft beim 4:1 für die U23

Musste am Samstag in der Regionalliga ran: BVB-Profi Felix Passlack.

Mönchengladbach. Die U23 von Borussia Dortmund ist auf Aufstiegskurs. Bei Borussia Mönchengladbach II gab es einen 4:1-Sieg. Profi Felix Passlack spielte mit.

Die BVB-U23 konnte im kleinen Borussen-Duell gegen Mönchengladbach II auf prominente Unterstützung bauen: Felix Passlack stand in der Startelf der Schwarz-Gelben. Der 22-fache Bundesligaspieler holte sich nach sieben Minuten gleich die Gelbe Karte ab, wenig später bejubelte er aber zusammen mit seinen Teamkollegen die verdiente Führung: Dominik Wanner setzte sich mit einem starken Solo auf der linken Seite durch und legte den Ball mit viel Übersicht in den Rückraum. Dort lief Richmond Tachie ein, der 21-Jährige musste aus elf Metern nur noch einschieben – 1:0 für Dortmund (20.).

BVB: Tigges-Doppelpack in Mönchengladbach

Nur sieben Zeigerumdrehungen später konnte die Mannschaft von Chefcoach Enrico Maaßen ihre Führung ausbauen: Tachie hatte im Gladbacher Sechszehner das Auge für Steffen Tigges, der problemlos zum 2:0 vollstrecken konnte (27.) – es war bereits der 19. Saisontreffer für Borussias Torjäger. Das 2:0 wirkte für die Fohlen wie ein kleiner Weckruf, denn in der Folge setzte die Elf von Trainer Heiko Vogel immer wieder Nadelstiche nach vorne, allerdings ohne für wirkliche Torgefahr zu sorgen.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Gladbacher Borussia das aktivere Team – Rocco Reitz scheiterte unter anderem an einer Faustabwehr von BVB-Keeper Luca Unbehaun (53.). Für die Tore sorgten aber zunächst weiterhin die Dortmunder: Tigges legte vor dem Tor quer auf den mitgelaufenen Passlack, der aus halbrechter Position nur noch einschießen musste – das 3:0 für Schwarz-Gelb (61.). Auf das dritte BVB-Tor wussten die Fohlen dann aber eine Antwort: Michael Lieder setzte sich nach einer Reitz-Ecke am kurzen Pfosten durch. Unbehaun kam zwar noch an den Ball, bekam ihn aber nicht mehr aus dem kurzen Eck (69.).

Die Maaßen-Elf blieb von dem Anschlusstreffer aber unbeeindruckt, ließ nichts mehr anbrennen – und machte in Person von Stürmer Steffen Tigges rund zehn Minuten vor dem Ende den Deckel drauf: Nach einem Vorstoß über links ließ Tachie den Ball auf Tigges abklatschen. Der Kapitän löste sich perfekt von seinem Gegenspieler und blieb dann im Eins-gegen-Eins mit Gladbach-Keeper Jan Olschowsky ganz cool – der 4:1-Endstand der Partie.