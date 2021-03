BVB-Profi Delaney gelingt irres Tor im Training

Dortmund. Thomas Delaney ist vor allem für seine Defensiv-Künste bekannt. Im Training zeigt der BVB-Star, dass er auch andere Qualitäten hat.

Thomas Delaney ist im Mittelfeld des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund eher für das Grobe zuständig: Zweikämpfe führen, ins Pressing gehen, Räume zustellen. Und wenn es nötig ist, auch mal den Gegenspieler mit einem Foul stoppen.

Dass der dänische Nationalspieler aber auch ein feiner Techniker ist, beweist ein Video, welches Dänemarks Fußballverband am Dienstag ins Internet gestellt hat. Es zeigt eine Torschuss-Szene aus einer Trainingseinheit. Den ersten Versuch Delaneys kann Dänemarks Keeper noch entschärfen, den Nachschuss aber verwandelt der BVB-Profi mit ganz viel Gefühl. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler setzt zum Scorpion-Kick an, dabei wird der Ball mit der Hacke über den eigenen Körper geschossen, während der Spieler nach vorne fällt. Delaney platziert den Ball so im Winkel, unhaltbar für den dänischen Torwart - und setzt anschließend zu einem kleinen Jubellauf an.

Gladbach-Profi Valentino Lazaro war so kurz vor Jahresende das Tor des Jahres 2020 gelungen. Der Österreicher traf damals für die Borussia im Derby gegen Bayer Leverkusen. Gladbach verlor die Partie dennoch mit 3:4, in Erinnerung blieb aber vor allem Lazaros Tor.

Für Delaney verlief die Länderspielreise bislang optimal. Der Dortmunder gewann mit Dänemark beide Spiele gegen Israel (2:0) und Moldawien (8:0). Am Mittwochabend treffen die Skandinavier auf Österreich, ehe Delaney beim BVB zurückerwartet wird. Am Samstag steigt das wichtige Heimspiel um die Champions-League-Qualifikation gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky).

Im Juni, kurz vor der Europameisterschaft, wird es Delaney mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun bekommen. Am 2. Juni testen die beiden Nationen vor dem Turnier ihre Form. Gegen die geballte Offensiv-Klasse um Ilkay Gündogan, Kai Havertz und Co. dürften dann vor allem wieder Delaneys Defensivqualitäten gefragt sein.