BVB-Profi Bellingham und der Traum von der Kapitänsbinde

Manchester. Jude Bellingham trägt mit 19 schon große Verantwortung beim BVB. Für die Zukunft hat er einen großen Traum – und der hat mit der Champions League zu tun.

Natürlich kam die Frage, sie musste ja kommen. Jude Bellingham war auserkoren, am Tag vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) auf der Pressekonferenz über das Spiel zu sprechen. Und wo die englischen Journalisten den englischen Nationalspieler schon einmal vor sich sitzen hatten, nutzten sie die Gelegenheit, ihm auch einige Fragen über seine Entwicklung und den Karriereplan zu stellen – und das läuft in England meist hinaus auf: (Wann) spielst du künftig in der Premier League?