BVB-Profi Adeyemi desolat, Kobel verhindert Schlimmeres

Stuttgart Beim verdienten 0:2 beim VfB Stuttgart enttäuschen fast alle BVB-Profis - nur der Torhüter bildet eine Ausnahme. Die Einzelkritik

Gregor Kobel: Hielt die Niederlage aus Dortmunder Sicht noch erträglich, hielt mehrfach gegen frei durchgelaufene Stuttgarter. Bei den Gegentoren vollkommen machtlos.

Note: 2

Emre Can: Der Kapitän rückte als zusätzlicher Spieler in die Abwehrkette um sie zu stabilisieren - nun ja. Er verlor Bälle im eigenen Strafraum, er agierte bei den Gegentoren konfus - da half es auch nciht, dass er einige Schüsse gut wegblockte.

Note: 5

Marius Wolf (bis 45.): Zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt, davor irrlichterte er immer wieder orientierungslos über den Platz. Sinnbildlich sein Flankenversuch, der weit hinterm Tor landete (31.).

Note: 5

Mats Hummels: In den vergangenen Wochen in herausragender Form, in Stuttgart ging er mit unter. Schlecht positioniert beim 0:1, nicht viel besser beim 0:2 und im Aufbau mit viel zu vielen Fehlern.

Note: 5

Nico Schlotterbeck: Lange noch mit einigermaßen ordentlichem Auftritt in der Hintermannschaft, beim 0:2 aber hing er dick mit drin, weil er den Torschützen Silas laufen ließ.

Note: 4,5

Julian Ryerson: Versuchte immerhin fiel, doch auch ihm gelang wenig. Bei beiden Gegentoren nur Begleitung. Verletzte sich zu allem Unglück auch noch.

Note: 4,5

Salih Özcan (bis 78.): Sollte als Sechser für Zugriff im Mittelfeld sorgen, war aber meist überfordert, wenn die Stuttgarter das Tempo anzogen. Und sein Abschluss aus guter Position ging über das Tor.

Marcel Sabitzer (bis 46.): Sein Gewaltschuss an die Latte hätte die Führung bringen können, nicht nur deswegen einer der Besseren - aber noch lange nicht gut, dazu fehlte in zu vielen Szenen die Präzision im Pass. Zur Pause verletzt ausgewechselt.

Note: 4

Karim Adeyemi: Ganz schwacher Auftritt. Nach vorne rannte er sich immer wieder fest, vertändelte er Konter und verlor er Bälle. Und Defensivzweikämpfe kennt er nur vom Hörensagen.

Note: 5,5

Jamie Bynoe-Gittens (bis 71.): Strahlte am ehesten noch hier und da so etwas wie Gefahr aus. Meist aber locker abgekocht von den Stuttgartern - und defensiv überhaupt keine Hilfe.

Youssoufa Moukoko (bis 25.): Nach 25 Minuten musste er schon wieder verletzt runter, bis dahin hatte er ganze zwei Ballkontakte gesammelt. Insgesamt war sein Auftritt für eine Bewertung zu kurz.

Ohne Note

Niclas Füllkrug (ab 25.): Kam für Moukoko und mühte sich redlich, bekam aber kaum Bälle serviert. Längst nicht so stark wie in Leverkusen, wenn dann doch mal welche kamen. Note: 5

Julian Brandt (ab 46.): Kam für Sabitzer, konnte dem Spiel aber keinerlei Impulse geben - obwohl er sich um Spielstruktur bemühte. Note: 4,5

Ramy Bensebaini (ab 46.): Kam für Wolf und auch dieser Wechsel verpuffte. Nach vorne wirkungslos, nach hinten zu oft orientierungslos.

Note: 4,5

Donyell Malen (ab 71.): Kam für Jamie Bynoe-Gittens. Ohne Note

Marco Reus (ab 78.): Kam für Özcan. Ohne Note

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB