BVB präsentiert Sondertrikot – riesiger Fan-Ansturm auf Online-Shop

Dortmund. Borussia Dortmund hat ein neues Trikot vorgestellt. In Anlehnung an Kult-Shirts aus den Neunzigern sind auch Elemente in neongelb verarbeitet.

Borussia Dortmund wird im Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in einem Sondertrikot auflaufen. In Anlehnung an die Kult-Trikots des BVB aus den Neunzigerjahren sind die Trikots mit Elementen in neongelb gestaltet. Passend dazu hat sich der BVB den Slogan "NULLNE90N" ausgedacht.

Grundfarbe des Trikots ist schwarz, die Ärmel allerdings sind in neongelb gestaltet. Das besondere am Jersey: Auf dem schwarzen Grund des Trikots sind Bilder von diversen BVB-Legenden eingearbeitet, die in den Neunzigern große Erfolge mit den Dortmundern gefeiert haben. Denn Spieler wie Andreas Möller oder Karl-Heinz Riedle konnten in neongelben Trikots 1995 und 1996 die Deutsche Meisterschaft holen - 1997 gewann der BVB sogar die Champions League.

BVB-Sondertrikot: Lange Warteschlangen im Online-Shop

Der Ansturm auf das neue Trikot der Borussen war riesig. Nachdem schon vor der eigentlichen Veröffentlichung an diesem Sonntag um 15.45 Uhr erste Fotos des Shirts aufgetaucht waren, tummelten sich tausende BVB-Fans im Online-Shop. Um eines der begehrten Trikots zu bekommen, müssen sich die Anhänger auf der Shop-Website des BVB zunächst in einer Warteschlange einreihen. Dort tummelten sich weit über 10.000 Fans.

Ob tatsächlich alle interessierten Fans ein Sondertrikot ergattern ist ungewiss, denn die Shirts sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, heißt es vom BVB. Um zu gewährleisten, dass möglichst viele Fans ein Trikot kaufen können, stellte der Verein klar, dass pro Bestellung nur ein Exemplar geordert werden kann. (fs)