BVB-Podcast: Terzic als Co-Trainer - warum das klappen kann

Essen. Der BVB ist Pokalsieger 2021. Im Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über das Spiel, Marco Reus und die Zukunft von Trainer Edin Terzic.

Borussia Dortmund ist DFB-Pokalsieger 2021 - das ist auch das Hauptthema der aktuellen Folge unseres Podcasts "Fußball Inside". Wie immer geht es unter dem Motto "Tacheles aussem Pott" um die wichtigsten Ereignisse im Ruhrgebiets-Fußball.

Der BVB besiegte am Donnerstagabend im Berliner Olympiastadion RB Leipzig mit 4:1 (3:0). Wir analysieren ausführlich das Spiel: Warum ist es dem BVB gelungen, die über weite Strecken gleichwertigen Leipziger so deutlich zu besiegen? Sollte Marco Reus, der im Finale überragende Spieler auf dem Platz, nun mit zur Europameisterschaft 2021 fahren? Und was ist mit Trainer Edin Terzic? Er soll zur kommenden Saison Assistent des neuen Chefs Marco Rose werden. Ist das eine gute Idee? Das sind Themen, über die wir sprechen. Unser Reporter Sebastian Weßling schildert zudem seine Eindrücke aus Berlin.

Virtuell diskutieren (v. l.) Andreas Ernst, Timo Düngen und Sebastian Weßling. Foto: Ernst

Von einem Titelgewinn kann Schalke 04 (ab Minute 39:00) vorerst nur träumen. Noch zwei Spiele stehen in der Bundesliga an - dann ist die 2. Bundesliga vorerst königsblaue Realität. Doch darf Trainer Dimitrios Grammozis weitermachen? Wir stellen vor, was dafür und was dagegen spricht. Und wer könnte auf ihn folgen - etwa Ex-Trainer Domenico Tedesco?

Moderator Timo Düngen und die Reporter Sebastian Weßling und Andreas Ernst tippen zum Abschluss der Folge die wichtigsten Spiele des Fußball-Wochenendes:

Mainz 05 - Borussia Dortmund (Sonntag, 18 Uhr)

(Sonntag, 18 Uhr) Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

- Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) 1. FC Nürnberg - VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr)

(Sonntag, 15.30 Uhr) MSV Duisburg - FC Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr)

- FC Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr)

- Alemannia Aachen (Samstag, 14 Uhr) Fortuna Düsseldorf II - Rot-Weiß Oberhausen (Sonntag, 14 Uhr)

