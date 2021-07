BVB-Podcast: So versucht Trainer Marco Rose, seine Elf zu verbessern

Essen/Bad Ragaz. Der BVB bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor. In unserem Podcast erfahren Sie, wie Trainer Marco Rose arbeitet. Hören Sie rein!

So langsam steigt die Vorfreude. Bald beginnt die neue Saison. Der BVB tritt schon in rund einer Woche im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden an. In unserem Podcast Fußball inside analysieren wird Vorbereitung von Borussia Dortmund mit einer Sonderfolge aus dem Trainingslager in Bad Ragaz.

Moderator Timo Düngen spricht mit Reporter Marian Laske über den neuen BVB-Trainer Marco Rose und den Dortmunder Kader. Derzeit fehlen vor allem die Innenverteidiger - Emre Can wird dringend gebraucht. Wie lässt Rose trainieren? Was vermittelt er seinen neuen Spielern? Das alles erfahren Sie in unserer neuen Podcast-Folge.

Viel Spaß bei der neuen Folge von Fußball inside! Hören Sie rein. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB