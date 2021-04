BVB-Podcast: Platz 4 und Pokalsieg - kann das gelingen?

Dortmund. In unserem Podcast "Fußball Inside" reden wir über Borussia Dortmund und Schalke 04. Beim BVB geht es vor allem um das schwierige Saisonfinale.

Spielfreie Woche in der 1. und 2. Bundesliga - aber keine Pause für unseren Podcast "Fußball Inside". Unter dem Motto "Tacheles aussem Pott" reden wir jede Woche über den Ruhrpott-Fußball - und diesmal geht es vor allem um Borussia Dortmund und Schalke 04.

Der BVB trifft am Samstag um 20.30 Uhr im DFB-Pokal-Halbfinale auf den Zweitligisten Holstein Kiel. Die Dortmunder sind haushoher Favorit. Sie könnten die Saison mit einer Last-Minute-Qualifikation für die Champions League und einem möglichen Pokalsieg noch retten. Doch wie wahrscheinlich ist das? Ist dem BVB zuzutrauen, die Siegesserie fortzusetzen? Ist die Mannschaft dafür mental stark genug? Wird Trainer Edin Terzic den BVB verlassen? Das sind Fragen, über die wir diskutieren. Auch Einschätzungen von BVB-Legende Norbert Dickel sind zu hören.

Schalke 04 leidet immer noch: Seit über einer Woche steht fest, dass die Königsblauen den Weg in die 2. Bundesliga antreten müssen - und das bereits vier Spieltage vor dem Saisonende. Welch ein Desaster! Wird Trainer Dimitrios Grammozis auch in der kommenden Saison Schalke trainieren? Was spricht dafür, was dagegen? Wie ist der Stand der Kaderplanung? Kann es sein, dass Kapitän Sead Kolasinac bleibt? Wo liegen die Probleme? Darüber diskutieren wir bei "Fußball Inside" (ab Minute 26:00).

Virtuell diskutieren (v. r.) Sebastian Weßling, Timo Düngen und Andreas Ernst.

Ganz kurz gehen wir noch auf die Situation des VfL Bochum ein, der zwar 1:3 in Darmstadt verlor, aber dennoch unmittelbar vor dem Aufstieg steht. Kann da noch etwas schiefgehen?

Moderator Timo Düngen diskutiert mit BVB-Reporter Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst. Und zum Abschluss tippen wir die Spiele BVB gegen Kiel (DFB-Pokal) und MSV Duisburg gegen Bayern München II (3. Liga).