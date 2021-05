BVB-Podcast: Das schwere Restprogramm ist die größte Gefahr

Essen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir in dieser Woche über den FC Schalke 04, Borussia Dortmund und den Zweitligisten VfL Bochum.

Das Motto unseres Podcasts "Fußball Inside" lautet "Tacheles aussem Pott" - und in dieser Woche reden wir Klartext über Schalke 04, Borussia Dortmund und den VfL Bochum.

Es gibt viele Personalien rund um den Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu besprechen. Neuer Sportdirektor ist Rouven Schröder - er arbeitete zuletzt für Mainz 05. Was ist Schröder für ein Typ? Ein guter oder schlechter Griff? Vom Hamburger SV kommt Stürmer Simon Terodde. Wird er auch bei den Königsblauen treffen? Wie ist die Kaderplanung bisher zu bewerten? Darüber diskutieren wir.

Der VfL Bochum (ab Minute 25:00) steht dicht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Darüber haben wir im Live-Talk mit Stürmer Simon Zoller gesprochen - die wichtigsten Aussagen haben wir zusammengefasst. Kann der VfL den Aufstieg noch vergeigen? Darüber sprechen wir.

Borussia Dortmund (ab Minute 33:30) steht vor zwei Duellen gegen RB Leipzig - am Samstag in der Bundesliga, am Donnerstag im DFB-Pokalfinale. Welches Spiel ist wichtiger für den BVB? Ist den Dortmundern zuzutrauen, alle Pflichtspiele bis Saisonende zu gewinnen und dann doch noch die Champions-League-Qualifikation zu schaffen? Wird Erling Haaland spielen? Alles Themen für unseren Podcast.

Es diskutieren (v. l.): Andreas Ernst, Johannes Hoppe, Martin Herms und Marian Laske. Foto: Ernst

Moderator Johannes Hoppe diskutiert mit Martin Herms, Marian Laske und Andreas Ernst und tippt am Ende die wichtigsten Ruhrpott-Spiele:

Borussia Dortmund - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Bochum - Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr)

Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt 08 (Samstag, 14 Uhr)

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr)

