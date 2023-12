Neuer Außenverteidiger beim BVB? Das sagt Edin Terzic

Dortmund Auf der PK vor dem BVB-Spiel gegen Paris sprach Trainer Edin Terzic über seinen Plan fürs Spiel und die Außenverteidigersituation.

Das letzte Spiel in der Gruppenphase der Champions League ist noch gar nicht gespielt und Borussia Dortmund steht bereits im Achtelfinale. In einer Gruppe mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. Das klingt in der derzeitigen sportlichen Situation fast absurd. Und sogar der Gruppensieg winkt mit mindestens einem Remis gegen PSG am Mittwochabend (21 Uhr).

Sollte der BVB tatsächlich Gruppensieger werden, könnte er im Achtelfinale den echten Schwergewichten des europäischen Fußballs noch aus dem Weg gehen. Nach derzeitigem Tabellenstand wären so zum Beispiel Duelle gegen Inter Mailand, Lazio Rom oder der SSC Neapel möglich.

Das sagen Nico Schlotterbeck und Edin Terzic auf der BVB-PK vor dem PSG-Spiel

12:52 Uhr: Zur Investoren-Frage in der DFL will sich Edin Terzic derweil nicht äußern.

12:51 Uhr: „Wir entwickeln jeden Tag gute Ideen“, sagt Terzic mit Blick auf mögliche Nachverpflichtungen im Winter. Zunächst will er aber die Spiele bis zur Winterpause ordentlich bestreiten.

12:50 Uhr: „Wenn du erster in der Gruppe wirst, hast du es verdient, vielleicht einen leichteren Gegner zu bekommen“, sagt Schlotterbeck. Er kenne die genaue Situation aber nicht.

Nico Schlotterbeck will PSG im Kollektiv stoppen. Foto: Jan Fromme / Jan Fromme /firo Sportphoto

12:49 Uhr: „Nicht nur die Spiele in der Champions League sind besonders“, sagt Schlotterbeck. Alle Spiele mit dem BVB-Logo auf der Brust seien aber so. „Ich probiere es wie ein normales Spiel anzugehen.“

12:48 Uhr: „Wir probieren morgen in unserem Stadion zu gewinnen. Wir wollen Gruppenerster werden“, sagt Schlotterbeck. „Ich bin guter Dinge, dass wir das gut gestalten.“

Schlotterbeck: „Die Stimmung beim BVB ist gut“

12:47 Uhr: „Bis zum Stuttgart-Spiel war alles in Ordnung“, sagt Schlotterbeck. „Das wirkt sich aber nicht auf die Stimmung im Verein aus.“ Diese sei nach wie vor gut im Verein. „Wir haben in der Champions League aber einen Tick besser performt als in der Bundesliga“, gibt er zu.

12:45 Uhr: „Alle elf Spieler auf dem Platz müssen verteidigen“, sagt Schlotterbeck. „Wir haben zuletzt Spiele gehabt, in denen wir zu viele Gegentore bekommen haben. Da müssen sich alle hinterfragen. Die Kompaktheit ist der Schlüssel.

12:44 Uhr: Nico Schlotterbeck spricht über die schnellen Spieler bei PSG: „Da müssen wir die Tiefe verteidigen“, sagt er. „Wenn wir das hinkriegen, nehmen wir sie aus dem Spiel.“

12:43: „Niklas hat gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt“, sagt Terzic über Süle. „Wir wussten, dass die Saison lang ist. Zuletzt hatten Nico und Mats viel gespielt, wir wussten aber, dass wir uns auf Niklas verlassen können. Jetzt ist die Zeit, in der er seine Chance nutzen will.“

BVB will Verantwortung in der Gruppe gerecht werden

12:42 Uhr: „PSG weiß, dass sie einen Sieg brauchen. Sie wissen aber auch, dass wir den Sieg wollen“, sagt Terzic. „Es ist bis zum Schluss eine spannende Gruppe.“ Man wolle der Verantwortung in der Gruppe gerecht werden.

12:41 Uhr: Terzic erklärt noch einmal den Plan, mit dem der BVB in Paris eigentlich punkten wollte. Man habe dort aber die Räume nicht genutzt. „Es geht darum, den richtigen Mix zu finden und uns gegenseitig zu unterstützen“, so Terzic. Nur so könne man die Gegner dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht wollen.

Kann dem BVB gefährlich werden: Kylian Mbappé Foto: Christophe Ena / DPA Images

12:39 Uhr: Revanche motiviert mich nicht, sagt Terzic. „Es ist die Lust, Spiele zu gewinnen“, so der BVB-Trainer. Er meint: „Wir haben gesehen, dass Paris vor allem in Auswärtsspielen gezeigt hat, dass sie Probleme haben, Räume zu schließen.“ Er will eine Leistungssteigerung gegenüber dem Leipzig-Spiel sehen.

So will der BVB Mbappe stoppen

12:38 Uhr: „Wir hoffen, dass mit Marius eine Option für die rechte Seite dazu kommt“, sagt Terzic. Er könne sich aber auch Süle auf der Position vorstellen. Kylian Mbappé könne man ohnehin nur im Kollektiv stoppen. „Im 1:1 wird es schwierig“, sagt Terzic.

12:37 Uhr: „Emre steht uns aufgrund seiner Sperre nicht zu Verfügung“, sagt Terzic. Marius Wolf und Marcel Sabitzer sind fraglich, Thomas Meunier ist nicht spielberechtigt. Wieder dabei hingegen ist Sebastién Haller.

12:36 Uhr: Neben Edin Terzic sitzt am Dienstagmittag auch Verteidiger Nico Schlotterbeck auf dem Podium zur Pressekonferenz.

Doch zunächst muss das Spiel gespielt werden - und für den BVB wird es darum gehen, nach den Rückschlägen im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart und in der Bundesliga gegen RB Leipzig wieder sportlich in die Spur zu kommen. Ausgerechnet gegen die Milliarden-Truppe von Paris Saint-Germain? Auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag wird BVB-Trainer Edin Terzic seinen Plan erklären. In unserem Live-Ticker ab 12.30 Uhr verpassen Sie keine wichtige Aussage.

