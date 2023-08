BVB vor Heidenheim - zwei Dortmunder sind fraglich

Dortmund. Der BVB bastelt am Kader und steht vor einem Heimspiel gegen Heidenheim. Trainer Edin Terzic hat über die Verletztensituation gesprochen.

Der BVB empfängt am Freitagabend den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Am Donnerstagmittag hat Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz die Lage der Dortmunder erörtert. Bei Niclas Füllkrug, der kurz vor einem Wechsel nach Dortmund steht, ist Terzic noch ausgewichen.

Edin Terzic - die BVB-PK mit dem Trainer zum Nachlesen

12.47 Uhr: "Unser Fokus liegt auf dem Sport, wir fokussieren uns auf die nächste schwere Aufgabe. Es gibt natürlich noch das ein oder andere Thema, das wir organisatorisch haben. Ich kann nicht ausschließen, dass noch etwas passiert. Das kann ich nicht, das will ich nicht", sagt Edin Terzic über mögliche weitere Transfers.

12.45 Uhr: Edin Terzic zur Champions League, am Donnerstag werden die Gruppen ausgelost: "Wir werden keine einfache Gruppe haben. Dann werden wir uns damit nach dem Spiel gegen Heidenheim beschäftigen und uns darauf vorbereiten. Wir spielen dann alle drei Tage, dann endet unsere Vorbereitungsphase."

🎙️ #Terzic: „Es ist eine einzigartige Geschichte, die Heidenheim hingelegt hat. Sie sind mit Euphorie gestartet und haben letzte Woche gegen Hoffenheim ein tolles Spiel gezeigt. Dort konnten sie viel Mut schöpfen. Laufstärke und Körpergröße gehören zu ihren Stärken.“ #BVBFCH pic.twitter.com/jJcXwFyeEP — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2023

12.41 Uhr: "Ich habe die Pfiffe nicht so wahrgenommen, aber wir sind dafür verantwortlichen, was auf dem Platz passiert, deswegen verstehen wir es, wenn Unzufriedenheit herrscht. Wir haben es noch nicht geschafft, die Fans glücklich nach Hause zu schicken. Aber das nehmen wir uns vor jedem Spiel vor, das werden wir morgen noch mal thematisieren", erklärt Edin Terzic zur Stimmung bei den Fans.

12.39 Uhr: Edin Terzic über den BVB-Block bei der deutschen Nationalmannschaft: "Natürlich ist das eine gewisse Anerkennung."

12.37 Uhr: "Ich habe regelmäßig Kontakt zum Bundestrainer, das fängt schon Wochen vor der Nominierung an", sagt Terzic. Ihn überrasche es deswegen nicht, dass Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi und Marius Wolf nicht nominiert wurden. "Jetzt erwarte ich, dass die Jungs morgen ein gutes Spiel zeigen."

BVB-Trainer Edin Terzic lobt Karim Adeyemi

12.35 Uhr: Edin Terzic über Karim Adeyemi: "Er ist einen Schritt weiter, er konnte komplett trainieren. Wir können mit ihm sehr viel Torgefahr erzeugen."

12.34 Uhr: "Wir müssen uns dringend verbessern in der Verteidigung unseres eigenen Tores. Wir haben uns in Bochum in der ersten Halbzeit sehr schwer getan", meint Terzic.

12.33 Uhr: Edin Terzic: "Wir wollen uns deutlich steigern in unserer Bereitschaft, alles für den Sieg zu tun. Die Spieler machen einen guten Eindruck."

🎙️ #Terzic: „Bei #Ryerson und #Nmecha gibt es noch Fragezeichen. Wir testen das heute im Abschlusstraining an und sind guter Dinge. #Hummels kehrt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Bochum zurück. Meunier und Duranville fehlen weiterhin.“ #BVBFCH pic.twitter.com/kPefoYm7jr — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2023

12.32: Julian Ryerson und Felix Nmecha sind fraglich, aber der BVB ist guter Dinge, dass sie mithelfen können.

BVB: Edin Terzic weicht bei Niclas Füllkrug aus

12.31: "Soweit ich weiß, ist Niclas Füllkrug Spieler von Werder Bremen. Ich möchte über das Spiel sprechen", sagt Trainer Edin Terzic.

12.12 Uhr: Um 12.30 Uhr beginnt die BVB-Pressekonferenz mit Edin Terzic.

Hier mit Bundestrainer Hansi Flick, bald wird sich Niclas Füllkrug wohl auch mit BVB-Trainer Edin Terzic unterhalten. Foto: firo

