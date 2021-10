BVB-Party in Amsterdam - Fan-Beauftragte warnen vor falschen Tickets

Amsterdam. Der BVB spielt am Dienstag bei Ajax Amsterdam. 2700 Dortmunder Anhänger haben eine Karte für das Champions-League-Spiel.

Es ist ein besonderes Champions-League-Spiel: Der BVB tritt am Dienstag bei Ajax Amsterdam an. Erster gegen Zweiter der Gruppe C, beide Klubs haben sechs Punkte, der Sieger steht schon fast im Achtelfinale. Anstoß ist um 21 Uhr, Amazon Prime überträgt. Sportlich prickelt es, doch auch die Fans wollen den Tag zu einem besonderen machen.

55.500 Fans passen in die Johan-Cruyff-Arena, 2.700 BVB-Anhänger werden aus Dortmund kommen. Darunter auch die organisierte Fanszene. Die Ultras waren beim Heimspiel gegen Mainz noch nicht zurückgekommen, weil sie warten wollen, bis die Südtribüne wieder komplett gefüllt werden darf (die Corona-Schutzverordnung erlaubt nur 50 Prozent der Stehplätze zu belegen). In Amsterdam wird das Stadion hingegen voll sein.

BVB-Stürmer Erling Haaland wird in Amsterdam spielen. Foto: firo

BVB-Fans treffen sich alle in Amsterdam

Nun planen die Dortmunder Anhänger, sich alle in Amsterdam zu treffen. Auf der Seite des Fanbündnisses Südtribüne Dortmund wurde bereits der Ort veröffentlicht, an dem alle BVB-Fans zusammenkommen sollen. Es soll ein besonderer schwarz-gelber Tag in den Niederlanden werden.

Die Borussia-Anhänger treffen sich am „Dam“-Platz im Zentrum. Die Polizei wird alle Anhänger ab 18.30 Uhr zur U-Bahn begleiten, dann geht es ins Stadion. In Amsterdam gilt wie in Dortmund die 3G-Regel bei einem Stadionbesuch. Zutritt erhalten also nur Geimpfte, Genesene oder Getestete.

❗️Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass erkennbare BVB-Fans außerhalb des Gästeblockes keinen Zutritt zum Stadion erhalten. Zudem wurden wir von Ajax gebeten, den Hinweis zu geben, dass Schwarzmarkt-Tickets in der Regel gefälscht sind und nicht am Einlass funktionieren. https://t.co/KACsgjPSEV — BVB-Fanbeauftragte (@BVB_Fanb) October 18, 2021

BVB-Fanbeauftragte: Schwarzmarkt-Tickets meist gefälscht

Vermutlich werden nach Amsterdam aber deutlich mehr BVB-Fans anreisen als die 2.7000 Anhänger, die eine gültige Karte besitzen. Die Fanbeauftragten warnen daher vor Schwarzmarkt-Tickets, die in der Regel gefälscht seien. Außerhalb des Gästeblocks dürfen Dortmunder Anhänger zudem nicht in schwarz-gelber Kleidung auf die Plätze.

Schon in rund zwei Wochen kommen dann die Fans von Ajax Amsterdam ins Ruhrgebiet. Dann empfängt der BVB den niederländischen Meister am vierten Spieltag der Champions League. (las)

