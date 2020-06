Live! BVB startet mit Sancho gegen Hertha - Haaland fehlt

Dortmund. Erling Haaland fällt für das Spiel gegen Hertha BSC aus. Nach seiner Stafe unter er Woche steht Jadon Sancho allerdings in der BVB-Startelf.

Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen Hertha BSC auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Nachdem Trainer Lucien Favre einen Einsatz des Norwegers zuletzt noch offen gelassen hatte, hat es Haaland wegen einer Knieverletzung nun nicht in den Spieltagskader geschafft.

Im Vergleich zum Spiel gegen den SC Paderborn verändert der BVB die Startelf auf nur einer Position - und das auch nur aufgrund einer Gelbsperre. Für Mats Hummels, der im vergangenen Spiel seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, rückt Axel Witsel in die Anfangself. Der Belgier wird auf der Sechserposition vor der Abwehr auflaufen, Emre Can rückt für ihn in die Dreierkette.

Mario Götze steht nicht im Kader. Der 28-Jährige steht seiner Frau Ann-Kathrin im Krankenhaus bei. Das Paar erwartet die Geburt ihres ersten Kindes, wie der BVB via Twitter mitteilte.

Hertha BSC muss auf Matheus Cunha verzichten

In der Offensive dürfen die schnellen und technisch starken Julian Brandt, Jadon Sancho und Eden Hazard ran. Sie werden sich im Spielverlauf mit Peter Pekarik, Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt und Dedryck Boyata messen müssen, die die Viererkette der Berliner bilden.

Im Spiel nach vorn hoffen die formstarken Berliner (zweitbestes Team seit dem Re-Start der Liga) auf die Tore von Dodi Lukebakio, Vedad Ibisevic und Javairo Dilrosun. Der zuletzt starke Matheus Cunha fehlt dem Team von Trainer Bruno Labbadia allerdings verletzt.

Aufstellung BVB:

Bürki - Piszczek, Can, Akanji - Hakimi, Delaney, Witsel, Guerreiro - Brandt, Sancho, Hazard

Aufstellung Hertha BSC:

Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt - Grujic, Darida, Skjelbred - Lukebakio, Ibisevic, Dilrosun

Hier geht es zum Live-Ticker: