BVB: Nur Moukoko fehlt - Wolf und Adeyemi kehren zurück

Dortmund. Mit breiter Brust geht Borussia Dortmund ins Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea. Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Spiel.

Sechs Spiele, sechs Siege. Die Bilanz von Borussia Dortmund im Jahr 2023 ist perfekt. Nun wollen die Schwarz-Gelben den Schwung aus der heimischen Liga mitnehmen und auch in der Champions League auf internationalem Parkett glänzen. Am Mittwoch (21 Uhr) steht das Achtelfinale des BVB gegen den FC Chelsea an. Dortmund kam als Gruppenzweiter ins Achtelfinale hinter Manchester City und ließ dabei den FC Sevilla und den FC Kopenhagen hinter sich. Für eine Hiobsbotschaft sorgte allerdings zu Wochenstart die Verletzung von Angreifer Youssoufa Moukoko, der aufgrund eines Anrisses des Syndesmosebandes rund sechs Wochen ausfallen wird.

Der FC Chelsea beendete die Gruppenphase zwar auf dem ersten Platz, hat aber in der heimischen Premier League große Probleme in diesem Jahr. In den letzten drei Partien gab es jeweils Unentschieden, als Tabellenneunter drohen die "Blues" das internationale Geschäft zu verpassen. Graham Potter, der in der Hinrunde den ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Stamford Bridge beerbt hatte, steht bereits in der Kritik. Im Winter griff Chelsea tief in die Tasche und gab mehrere hundert Millionen Euro unter anderem für Enzo Fernandez und Mykhaylo Mudryk aus. In der Pressekonferenz vor dem Spiel äußert sich BVB-Trainer Edin Terzic zum Spiel.

Live: Die Aussagen von Edin Terzic auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund

12:51 Uhr: Woher rührt die Verbindung von Terzic zu CFC-Trainer Graham Potter? "Ich habe ihn im Fußballlehrer-Lehrgang in England kennengelernt. Das ging über zwei Jahre. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Was mich wirklich fasziniert hatte, ist, dass er damals in die dritte schwedische Liga gegangen ist, irgendwo im Nirgendwo. Er hat da eine Energie geschaffen, die dann dazu geführt hat, dass sie den Pokal gewonnen haben und in die erste Liga aufgestiegen sind. Wir sind seit damals in Kontakt, wir hätten damals wahrscheinlich nicht vorhergesehen, dass wir uns in ein paar Jahren im Champions-League-Achtelfinale sehen."

12:50 Uhr: Welche Erinnerungen hat Terzic aus seiner London-Zeit an Chelsea? "Ich war zweieinhalb Jahre in England und besonders in London lebt die Stadt den Fußball. Jedes Derby ist wichtig, wir haben damals bei West Ham richtig gute Spiele gezeigt. An der Stamford Bridge ist es nicht leicht, aber wir spielen jetzt hier zu Hause. Chelsea gehört zu den besten Mannschaften der Welt in den letzten 20 Jahren. Inwieweit mir die Erfahrung aus London helfen wird für morgen, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir eine richtig gute Energie im Stadion brauchen, aber dafür sind wir verantwortlich."

12:48 Uhr: Ryerson bekundet, dass er sich sehr gut mit Adeyemi versteht. "Er hilft mir auch in der Defensive, das hat man auch in Leverkusen gesehen. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen."

12:46 Uhr: Was sagt Terzic zur Entwicklung von Adeyemi? "Karim ist im Sommer leider früh verletzt ausgefallen, er konnte sechs Wochen nicht schmerzfrei spielen oder trainieren. Das war für ihn und uns unglücklich, wir hatten den Eindruck, er sei gut angekommen. Dann gab es das Thema, dass er in der Bundesliga noch nicht getroffen hatte. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir Torgefahr. Karim hat sehr fleißig nach der WM gearbeitet, er hat da richtig viel investiert. In den letzten Spielen hat er häufig auf der linken Seite angefangen und dann die Seite gewechselt. Aber nicht nur durch diesen Positionswechsel hatte er immer wieder gute Momente, da dachten wir schon, dass es nicht mehr lange dauert, bis er sich belohnt. Und diese Sicherheit hat er sich in der Vorbereitung geholt. Wir sind froh über die Entwicklung, er hat uns in den letzten beiden Spielen gefehlt."

12:45 Uhr: Das Team hat auch ohne Wolf und Adeyemi gut funktioniert - macht es das schwieriger? "Überhaupt nicht. Wir freuen uns doch über jede gute Leistung. Wir geben jedem die Möglichkeit, sich alles zu verdienen. Es ist sicherlich nicht immer leicht, die Entscheidungen zu akzeptieren, aber man muss sie respektieren. Aktuell sind wir auf einem guten Weg, wir mussten immer wieder zuletzt das Team ändern und trotzdem konnten wir die Spiele gewinnen - auch weil wir richtig gut nachlegen konnten."

12:44 Uhr: Wie sieht es personell aus - abseits des Fehlens von Youssoufa Moukoko? "Leider fehlt er in den nächsten Wochen. Dazu sind Duranville und Morey im Aufbautraining. Der Rest ist einsatzfähig. Karim Adeyemi und Marius Wolf kehren zurück."

12:43 Uhr: Ryerson weiter: "Ich wollte unbedingt zum BVB kommen, als ich das Angebot bekommen habe. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich freue mich einfach, hier zu sein."

12:42 Uhr: Ryerson bestreitet sein erstes CL-Spiel. "Rituale habe ich nicht, aber ich freue mich, es ist ein Kindheitstraum, in der Champions League zu spielen. Hoffentlich bekomme ich mein Debüt morgen, ich weiß es aber noch nicht."

12:41 Uhr: Wen sieht Terzic als Schlüsselspieler bei Chelsea? "Der ganze Kader ist voller Schlüsselspieler. Da sitzen auch Jungs auf der Bank, die vor zwei Jahren das Finale gewonnen haben. Sie haben sechs Neuzugänge im Januar geholt, nur drei durften nominiert werden. Joao Felix ist stark aufgetreten zuletzt, mit viel Leichtigkeit wechselt er die Positionen und die Mannschaft findet ihn. Mit Enzo Fernandez haben sie jemanden, der Jorginho ersetzt. Die beiden sind absolute Schlüsselspieler. Auch Mudryk ist nachnominiert, bei Schachtjor hatte er schon richtig gute Phasen auf dem Flügel. Wir wissen, mit welcher Qualität Chelsea kommt, sie haben absolute Top-Spieler geholt. Wir brauchen eine herausragende Leistung."

12:39 Uhr: Haller gibt sein CL-Debüt für den BVB - wie groß ist die Vorfreude? "Nicht nur bei Sebastien spüre ich die Vorfreude", sagt Terzic. "Sondern bei allen Beteiligten. Bremen hatte zunächst Priorität, seit Sonntag gilt die Vorbereitung auf das Spiel. Ich spüre, dass die Jungs nicht nur dran glauben, sondern hart arbeiten. Sebastien ist ein wichtiger Spieler für uns. Er war am Wochenende direkt präsent, er konnte viele Bälle festmachen. Wir brauchen auch ihn auf absolutem Top-Niveau."

12:38 Uhr: Kommt mit dem derzeitigen Selbstbewusstsein so ein Gegner genau richtig? Terzic: "Es war ja klar, dass wir ins Achtelfinale wollten. Das haben wir geschafft, ob es der perfekte Zeitpunkt ist, wird man sehen. Wir sind gerade in einer erfolgreichen Phase, auch wenn noch nicht alles bei 100 Prozent ist. Es wird sich alles noch ein bisschen einspielen müssen. Ich erinnere mich spontan an die Zeit vor zwei Jahren, als wir nach Sevilla gereist sind. Die waren damals die Mannschaft der Stunde mit sechs Siegen, ohne Gegentor. Wir hatten zur Halbzeit 3:1 geführt dann, das zählt also einfach nicht. Es zählt nicht, was in den letzten Wochen in der Liga passiert ist. Wir vergleichen uns und es geht von Null los."

12:37 Uhr: Terzic: "Wir brauchen mindestens einen Sieg, um weiterzukommen. Das ist für uns einen Ticker leichter hier zu Hause, vor unseren Fans, eine Euphorie zu entfachen. Wir werden versuchen, an den Dingen, die gut funktioniert haben, sowohl in der Gruppenphase als auch zuletzt in der Bundesliga und im Pokal, anzuschließen. Dann haben wir eine gute Chance."

12:36 Uhr: Was sagt Ryerson zu Chelseas Transfergebaren? "Für mich ist das kein Thema. Das ist eine Herausforderung für sie, sie haben viele Neuverpflichtungen. Wir haben eigentlich nur mich und sind eingespielt. Das kann eine Stärkung für uns sein."

12:34 Uhr: Chelsea hat irre viel Geld ausgegeben - was erwartet Terzic? "Es ist nicht ganz leicht, das zu analysieren. Wir haben nach der Auslosung angefangen zu analysieren, aber sie haben danach noch sehr viele Spieler geholt. Letzten Donnerstag gab es die Liste der spielberechtigten Spieler, da waren wir sehr gespannt drauf. Man weiß nicht genau, in welcher Aufstellung sie auftreten. Zuletzt haben sie mit Viererkette gespielt, davor aber auch mit Dreier/Fünferkette. Wir werden den Fokus auf uns legen und freuen uns auf das Spiel gegen eine Mannschaft, die vor nicht einmal zwei Jahren den CL-Titel gewonnen hat."

12:33 Uhr: Los geht's: Auf dem Podium sitzt neben Terzic auch Julian Ryerson.

11:30 Uhr: Hallo aus Dortmund. Um 12.30 Uhr findet die Pressekonferenz des BVB vor dem CL-Spiel gegen den FC Chelsea statt. Wir tickern die wichtigsten Aussagen hier.

