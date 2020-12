Borussia Dortmund BVB-Noten: Julian Brandt auch in Braunschweig unglücklich

Braunschweig. Der BVB hat sich im DFB-Pokal bei Zweitligist Eintracht Braunschweig zu einem 2:0-Sieg gemüht. Überzeugend war das nicht. Die Einzelkritik.

Marwin Hitz: Im ersten Durchgang nur bei Bärs Chance ernsthaft gefordert (23.), auch nach der Pause mit ganz wenig Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Note: 3

Mateu Morey (bis 83.): Gefiel mit einem engagierten Auftritt und rasantem Zug nach vorne. Nicht immer präzise dabei, auch nicht immer sicher im Stellungsspiel, ließ so einige Lücken in seinem Rücken – konnte diese aber meistens rechtzeitig zulaufen. Nur nicht bei Bärs Lattentreffer, als der ihm davonlief (56.). Note: 3,5

Die Pokalergebnisse vom Dienstagabend. Foto: fs

Dan-Axel Zagadou: Nach seiner langwierigen Knieverletzung durfte er erstmals wieder in der Startelf ran. In der einen oder anderen Szene merkte man ihm die fehlende Spielpraxis an, vor Bärs Chance etwa stimmte das Timing im Herausrücken nicht (23.), vor dem Lattenschuss des Braunschweigers stand er unglücklich (56.). Meist aber sicher im Zweikampf. Note: 4

Mats Hummels (bis 45.): Spielte im Aufbau einige ungewohnte Zweikämpfe, in seiner Kernkompetenz, dem Verteidigen, aber ohne Fehl und Tadel – und er schoss das so wichtige 1:0 (12.).Note: 2,5

Raphael Guerreiro: Bereitete Fligges Kopfballchance mit präziser Flanke vor (17.), zog ansonsten oft nach innen, wo das BVB-Spiel im Klein-Klein erstickte. Sein sehenswerter Volley flog knapp vorbei (64.). Note: 3

Jude Bellingham (bis 76.): Sehr engagierter Auftritt, giftig in den Zweikämpfen und mit Zug nach vorne – allerdings gelegentlich zu unpräzise im Passspiel. Bereitete aber schön für Brandt vor (51.), nachdem er selbst an Torhüter Fejzic gescheitert war (47.). Note: 3

Thomas Delaney: Vertrat die Passmaschine Axel Witsel, erreichte aber nicht dessen Präsenz im Zentrum. Die Abstimmung mit den vor im postierten Achtern Brandt und Bellingham stimmte nicht, daher klaffte oft ein großes Loch im Zentrum. In der zweiten Halbzeit schob er weiter vor, da sah das deutlich besser aus. Note: 3,5

Julian Brandt (bis 63.): Der Nationalspieler kam nach 22 Minuten vollkommen frei zum Schuss – und verzog auf dramatische Art und Weise. Das passt zu seinen Leistungen derzeit: Das Bemühen ist ihm nie abzusprechen, er versucht viel, aber seine Aktionen sind oft unglücklich. In Braunschweig mit zu vielen Fehlpässen. Verpasste auch nach Bellinghams feiner Vorarbeit das Tor (51.). Note: 4,5

Jadon Sancho: Auch der Engländer hat schon bessere Zeiten gesehen. Zeigte gegen den Zweitligisten wie so oft einen Auftritt weit unter dem schon gesehenen Niveau, konnte sich kaum einmal im Dribbling durchsetzen. Immerhin: Sein Freistoß führte über Umwege zur BVB-Führung (12.) und auch für Bellingham bereitete er einmal gut vor (47.) – und dann besorgte er ind er Nachspielzeit die Entscheidung, als er Fejzic umkurvte und zum 2:0 einschob. Note: 3,5

Steffen Tigges: Weil Haaland und Moukoko verletzt fehlten, setzte Trainer Terzic auf den U23-Kapitän – als Belohnung für anderthalb Jahre guter Leistung in der BVB-Zweitvertretung. Sehr engagiert, rieb sich als erste Pressinginstanz auf – und hätte sich fast belohnt: Seine Kopfbälle ging vorbei (17., 63.), die von ihm erzwungene Chance vergab Brandt kläglich (22.). Als er aber allein auf Fejzic zulief, scheiterte er geradezu jämmerlich (85.). Note: 4

Ärgert sich über eine vergebene Großchance: BVB-Debütant Steffen Tigges. Foto: firo

Giovanni Reyna (bis 83.): Der US-Amerikaner hatte ein paar sehenswerte Einzelaktionen, war aber über weite Teile des Spiels kein Faktor. Note: 4,5

Manuel Akanji (ab 46.): Kam für Hummels, mit schlechtem Stellungsspiel gegen Abdullahi, wodurch Bärs Lattenschuss entstehen konnte (56.). Ansonsten weitgehend stabil. Note: 4

Marco Reus (ab 63.): Kam für Brandt und bereitete das entscheidende 2:0 vor, bleibt aufgrund der zu kurzen Spielzeit ohne Note.

Axel Witsel (ab 76.): Kam für Bellingham. Ohne Note

Thomas Meunier (ab 83.): Kam für Morey. Ohne Note

Thorgan Hazard (ab 83.): Kam für Reyna. Ohne Note​