BVB-Noten: Delaney ist Dortmunds Bester - andere schwächeln

Axel Witsel: Mühte sich um Spielstruktur und darum, im Wolfsburger Pressing ein zuverlässiger Ballverteiler zu sein. Bremste das Spiel aber zu oft ein, indem er quer oder zurück spielte und so verhinderte, dass man den aufgerückten Gegner auskonterte. Defensiv fehlte es ihm manchmal an Tempo. Note: 4 Thomas Delaney: Bester Dortmunder an diesem Tag. Gefiel vor allem in der schwachen Halbzeit mit Engagement, Kampf und Balleroberungen. War das, was man früher einen Aggressive Leader nannte und sorgte so dafür, dass der BVB dem stürmischen Wolfsburger Beginn nicht erlag. Note: 2

ANGRIFF

Marco Reus (bis 85.): Der Kapitän wies zumindest gegen Ende einen leichten Aufwärtstrend nach, war an vielen gefährlichen Szenen beteiligt – hätte seine Chancen aber nutzen müssen. Manches Mal deutlich zu langsam in seiner Entscheidungsfindung, das kennt man von ihm so eigentlich nicht. Note: 3,5

Der Kapitän wies zumindest gegen Ende einen leichten Aufwärtstrend nach, war an vielen gefährlichen Szenen beteiligt – hätte seine Chancen aber nutzen müssen. Manches Mal deutlich zu langsam in seiner Entscheidungsfindung, das kennt man von ihm so eigentlich nicht. 3,5 Jadon Sancho: Auch er läuft in der bisherigen Saison seiner Form nach und auch gegen Wolfsburg zeigte sich, dass weiterhin nicht alles leicht läuft, als er seine große Chance auf die Führung recht kläglich vergab (45.+2). Aber er war aktiver, mutiger als so oft zuletzt – und belohnte sich mit dem Treffer zum 2:0 (90.+1). Es war, man mag es kaum glauben, sein erstes Saisontor in dieser Bundesligasaison - am 14. Spieltag! Note: 3

Auch er läuft in der bisherigen Saison seiner Form nach und auch gegen Wolfsburg zeigte sich, dass weiterhin nicht alles leicht läuft, als er seine große Chance auf die Führung recht kläglich vergab (45.+2). Aber er war aktiver, mutiger als so oft zuletzt – und belohnte sich mit dem Treffer zum 2:0 (90.+1). Es war, man mag es kaum glauben, sein erstes Saisontor in dieser Bundesligasaison - am 14. Spieltag! 3

Gegen Wolfsburg noch glücklos: Borussia Dortmunds Erling Haaland. Foto: AFP

Erling Haaland (bis 81.): Stand erstmals nach überwundenem Muskelfaserriss wieder in der Startelf. Man sah, dass er noch nicht wieder bei voller Leistungsfähigkeit ist. Man sah aber auch, wie wichtig er für den BVB ist, mit seiner Wucht und seinem Tempo bereitete er der Wolfsburger Abwehr einige Mühe. Note: 3 Giovanni Reyna (bis 90.+3): In der ersten Halbzeit noch der aktivste Dortmunder Offensivspieler, in der zweiten tauchte er ab. Am Ende war es ein Spiel wie so oft zuletzt: Nicht wirklich schlecht – aber auch nicht wirklich gut. Note: 4

EINGWECHSELT