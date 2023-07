BVB-News und Gerüchte: Giovanni Reyna bei Gladbach gehandelt

Dortmund. Der BVB plant die Saison. Im Ticker halten wir Euch auf dem Laufenden. Soumaila Coulibaly verlässt den Klub. Gerüchte um Reyna-Leihe.

Borussia Dortmund verspielte am Ende der vergangenen Saison noch die Deutsche Meisterschaft. Es war ein Drama, das dem BVB zu schaffen machte. In der kommenden Saison will der Revierklub aber erneut angreifen. Ein schwieriges Unterfangen, zumal die Dortmunder den Abgang ihres größten Stars Jude Bellingham verkraften müssen. Der Engländer wechselt für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid. Felix Nmecha wird den Engländer ersetzen, das bestätigte der BVB am Montag. Was macht die Borussia sonst noch auf dem Transfermarkt? Darüber informieren wir täglich in dieser Übersicht.

BVB-Angreifer Giovanni Reyna bei Borussia Möcnehngladbach gehandelt

Wechselt BVB-Talent Giovanni Reyna in diesem Sommer an den Niederrhein? Wie die "Rheinische Post" berichtet, ist Borussia Mönchengladbach am 20-jährigen US-Amerikaner interessiert. Gladbach prüfe die Möglichkeit eines Leihgeschäftes. Nach Sky-Informationen ist der BVB aber nicht bereit, den Angreifer abzugeben.

Dabei wäre Spielpraxis genau das, was Reyna nach einer durchwachsenen Saison benötigt. In der abgelaufenen Spielzeit verbuchte er nur vier Startelf-Einsäze für die Dortmunder. Zumeist saß er nur auf der Bank und wurde von Trainer Edin Terzic als Joker eingebunden. Immerhin gelangen ihm dabei sieben Tore.

Soumaila Coulibaly verlässt den BVB

Der Franzose Soumaila Coulibaly spielt künftig in England. Die Details gibt es hier.

Soumaila Coulibaly zieht das BVB-Trikot aus und begibt sich nach England. Foto: firo

BVB stellt Nico Schulz frei

Nico Schulz, 30, soll sich einen neuen Verein suchen. Deswegen hat ihn Borussia Dortmund freigestellt. 2019 unterzeichnete Schulz einen Fünfjahresvertrag, dieser garantiert ihm ein Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro. Geld, auf das der gebürtige Berliner nicht verzichten möchte, weswegen sich alle Wechselabsichten in den vergangenen Transferperioden zerschlagen haben. Klappt es diesmal?

BVB holt Top-Talent Diallo

Der Transfer des spanischen Juniorennationalspielers Ousmane Diallo (16) ist perfekt. Der Linksaußen spielte zuletzt in der Jugend des spanischen Zweitligisten Deportivo Alavés und gilt als eines der größten Talente Spaniens. Demnach wollten auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona Diallo in ihre Nachwuchsakademien holen. Für den deutschen Vizemeister ist es der nächste Coup der 2018 gegründeten Top-Talente-Abteilung.

BVB: McKennie kommt nicht

Ein Ex-Schalker hat offenbar das Interesse des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geweckt. Laut der italienischen Gazzetta dello Sport befinden sich die Verhandlungen zwischen dem deutschen Vizemeister und Weston McKennie in einer fortgeschrittenen Phase.

Der amerikanische Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an Leeds United verliehen worden. McKennie war im September 2020 von Schalke nach Turin gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis Juni 2025. Nach den Informationen dieser Redaktion wird es keinen Transfer geben.

BVB macht Transfer von Felix Nmecha offiziell - weitere Verstärkung gesucht

Der Wechsel des Mittelfeldspielers Felix Nmecha zum BVB ist fix. Nmecha kostet den BVB nach Informationen dieser Redaktion rund 30 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni. Er ist nur das erste Puzzlestück. Was Borussia Dortmund noch plant, lesen Sie hier.

Nationalspieler Felix Nmecha wird vom VfL Wolfsburg zum BVB wechseln. Foto: dpa

BVB-Abgang möglich: Soumaila Coulibaly im Visier des FC Burnley

Abwehrtalent Soumaila Coulibaly (19) könnte Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Die BVB-Bosse verhandeln mit dem FC Burnley. Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht. Mehr zum möglichen BVB-Transfer lesen Sie hier.

BVB-Transfer von Felix Nmecha vor dem Abschluss

Der seit Längerem erwartete Wechsel von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Abschluss. Wie die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ und der TV-Sender Sky am Sonntag berichteten, sollen sich die beiden Fußball-Bundesligisten auf einen Transfer des 22 Jahre alten Mittelfeldspieler geeinigt haben. Demnach soll die Ablösesumme für den Nationalspieler rund 30 Millionen Euro betragen. Nmecha, der beim BVB den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham ersetzen soll, hat in Wolfsburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In Dortmund soll er einen Fünfjahresvertrag erhalten.

BVB soll Angebot für Jadon Sancho abgegeben haben

Vier Jahre verzückte Jadon Sancho (23) bei Borussia Dortmund, dann wechselte er 2021 zu Manchester United. Dort sucht er bislang nach seinem Glück. Und nun? Kommt es zu einer Rückkehr? Laut dem englischen Medium "Daily Star" soll der BVB ein Leihangebot abgegeben haben. Sancho hat einen Vertrag bis 2026.

Jadon Sancho, beim BVB glänzte er, bei Manchester United enttäuscht er bislang.

BVB-Kapitän Marco Reus zeigt sich mit neuer Frisur

Anscheinend benötigte Marco Reus eine Veränderung, in jedem Fall hat er eine neue Frisur. Die BVB-Infos.

BVB holt 16 Jahre altes spanisches Megatalent Diallo

Laut einem Bericht der Bild hat der BVB den spanischen Junioren-Nationalspieler Ousmane Diallo (16) verpflichtet. Der Verein müsse noch offiziell das Minderjährigengesuch bei der Fifa einreichen und der Weltverband den Transfer dann offiziell bestätigen, aber das gelte als Formsache.

Der Linksaußen spielte zuletzt in der Jugend des spanischen Zweitligisten Deportivo Alavés und gilt als eines der größten Talente Spaniens. Demnach wollten auch die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona Diallo in ihre Nachwuchsakademien holen. Für den deutschen Vizemeister ist es der nächste Coup der 2018 gegründeten Top-Talente-Abteilung.

BVB-Deal mit Ajax-Profi Alvarez geplatzt

Das kommt völlig überraschend: Der Transfer von Edson Alvarez zu Borussia Dortmund ist geplatzt. Zunächst hatte die niederländische Zeitung De Telegraaf darüber berichtet. Eigentlich sollten sich der Mexikaner und der BVB schon so gut wie einig gewesen sein. Beim BVB sieht man diese Entwicklung allerdings nicht als Rückschlag.

Tom Rothe verlängert seinen BVB-Vertrag bis 2026

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht für die kommende Saison Linksverteidiger Tom Rothe von Borussia Dortmund aus. Der 18 Jahre alte gebürtige Rendsburger soll an den Förde Spielpraxis sammeln und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt machen. „Tom Rothe ist ein junger, talentierter Spieler, der bei uns die Möglichkeit hat, sich in der zweiten Liga durchzusetzen“, sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der Kieler.

Als schneller, spiel- und kopfballstarker linker Verteidiger passe Rothe „sehr gut zu unserer Idee des Fußballs“, fügte Stöver an. Das Talent wurde im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli ausgebildet, bevor es im Juli 2021 in die U19 von Borussia Dortmund wechselte. Seit der vergangenen Saison gehörte Rothe zum Profikader der Westfalen.

Der BVB hat vor Leihe den Vertrag von Tom Rothe bis 2026 verlängert. "Wir glauben fest an die Qualität von Tom und möchten dies mit einer langfristigen Vertragsverlängerung untermauern. Im nächsten Schritt ist es für ihn wichtig, möglichst häufig auf dem Rasen zu stehen und im Wettkampfmodus weitere Erfahrung zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass ihm das in Kiel gelingen wird“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und betont: „Wir werden Toms Entwicklung bei Holstein ganz genau beobachten.“ (sid)

Guerreiro-Wechsel zum FC Bayern perfekt

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel bekommt seinen ersten Wunschspieler: Der deutsche Rekordmeister verpflichtete wie erwartet Raphael Guerreiro von Erzrivale Borussia Dortmund. Der 29-Jährige kommt ablösefrei nach München und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2026. Tuchel kennt Guerreiro aus seiner Zeit als BVB-Coach.

„Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen. Es ist eine Ehre für mich, für diesen großen Verein spielen zu dürfen, und ich schätze auch Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr“, sagte der portugiesische Nationalspieler, der in Mittelfeld und Abwehr flexibel einsetzbar ist.

Guerreiro zähle „seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga“, sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird.“

Raphael Guerreiro absolviert Medizincheck beim FC Bayern

Der Vollzug des Wechsels von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund zum FC Bayern München rückt immer näher. Der 29-jährige Portugiese traf laut Sky und „Bild“ am Donnerstagmorgen zum Medizincheck ein. Den Wechsel des Fußball-Europameisters von 2016 hatten zuvor schon Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Herbert Hainer bestätigt. Der Zugang von Mittelfeldspieler Konrad Laimer von RB Leipzig ist bereits offiziell.

Guerreiro, der als Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen kann, hatte nach Saisonende seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet. Der 29-Jährige ist ablösefrei zu haben und arbeitete beim BVB bereits mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel zusammen. Er soll in München einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben.

Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan wechselt zum FC Barcelona

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan verlässt Manchester City auf dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte und wechselt zum FC Barcelona. Der spanische Meister hat unter anderem laut den spanischen Tageszeitungen Marca und Sport sowie dem TV-Sender Sky das Rennen um den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler gewonnen, dessen Vertrag beim Champions-League-Sieger am 30. Juni ausläuft. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.

Gündogan soll einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit erhalten. Laut Marca bestand er am Mittwoch in München den Medizincheck.

BVB: Chelsea-Spieler soll Kandidat für Dortmunds Mittelfeld sein

Borussia Dortmund sucht weiter nach einem Nachfolger für den zu Real Madrid gewechselten Star Jude Bellingham. Die "Sport Bild" bringt nun einen weiteren Namen ins Spiel. Demnach soll der BVB ein Auge auf Conor Gallagher (23) geworfen haben. Der englische Nationalspieler gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zur Stammformation der Londoner. Dennoch soll er auf der Verkaufsliste stehen. Sein Marktwert liegt bei rund 32 Millionen Euro. Felix Nmecha (22) vom VfL Wolfsburg bleibt ein weiterer BVB-Kandidat.

Conor Gallagher zählt beim BVB zum Kandidatenkreis für die Bellingham-Nachfolge. Foto: AFP

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko will EM-„Bühne“ nutzen - „Riesentalent“ vor wichtiger Prüfung

Supertalent Youssoufa Moukoko schätzt U21-Europameister Deutschland bei der EM-Endrunde besser als beim Titelgewinn vor zwei Jahren ein. „Es ist noch mehr Qualität da. Man wird sehen, ob wir den Willen und den Ehrgeiz der damaligen Mannschaft auch so haben. Eine Frage ist, wie man mit Widerständen umgeht“, sagte der 18 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund kurz vor dem Turnierstart. Das BVB-Juwel war bereits vor zwei Jahren dabei und ist laut Statistik Europameister. Doch beim zweigeteilten Turnier im Jahr 2021 kam er in der Vorrunde nicht zum Einsatz, in der K.o.-Phase fehlte er verletzt.

„Wenn ich einen Titel gewinne, will ich auch etwas dazu beitragen. Das war vor zwei Jahren nicht der Fall. Ich habe keine Minute gespielt. Auch wenn das auf dem Papier steht, fühle ich mich nicht als Europameister“, sagte Moukoko. „Diesmal bin ich Stammkraft und Führungsspieler. Ich will die Spiele nutzen, denn es ist eine Bühne für jeden. In erster Linie spielt man für Deutschland, aber es gibt viele Spieler, die durch so ein Turnier den Durchbruch geschafft haben.“ Los geht es für seine Mannschaft am Donnerstag gegen Israel. Weitere Gegner sind Tschechien und Titelkandidat England.

Jude Bellingham wechselte vom BVB zu Real Madrid. Hier stellt er sich bei den Königlichen vor. Foto: Getty

Ilkay Gündogan: BVB-Gerücht stimmte

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat einen „Kontakt“ mit Vize-Meister Borussia Dortmund wegen einer möglichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel sei aber von vornherein nicht hoch gewesen, sagte Gündogan am Montag in Frankfurt/Main während einer Pressekonferenz.

Morten Hjulmand (m.) soll ein Kandidat beim BVB sein. Foto: Dennis Ewert / RHR

BVB: Morten Hjulmand als Bellingham-Nachfolger gehandelt

Der BVB sucht Ersatz für seinen zu Real Madrid gewechselten Mittelfeld-Star Jude Bellingham. 103 Millionen Euro hat Dortmund durch den Transfer des Engländers fix eingenommen, ein größerer Teil davon soll in diesem Sommer reinvestiert werden. Bekannt ist das Interesse der Dortmunder an Edson Álvarez (25) von Ajax Amsterdam. Der Mexikaner würde mindestens 40 Millionen Euro kosten.

Eine günstigere Option könnte Morten Hjulmand (23) von der US Lecce sein. Diesen Namen bringt die "Bild" ins Spiel. Der Marktwert des dänischen Nationalspielers wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Unter Vertrag steht der Sechser bei den Italienern nur noch für eine Saison. Der 1,85 Meter große Däne wechselte im Sommer 2021 vom österreichischen Klub Admira Wacker nach Italien. In der Serie A entwickelte sich Hjulmand zu einem Leistungsträger. Für Lecce absolvierte er in der abgelaufenen Saison 36 Pflichtspiele.

Real Madrid soll Interesse am 21-Jährigen Karim Adeyemi haben. Foto: Tom Weller/dpa

BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi auch im Visier von Real Madrid?

Real Madrid ist einem Medienbericht zufolge an der Verpflichtung von Borussia Dortmunds deutschem Nationalspieler Karim Adeyemi interessiert. Wie die „Bild“ am Freitag berichtete, wollen die Königlichen, die gerade erst Jude Bellingham vom BVB geholt haben, Adeyemi nach Spanien lotsen. Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Management des 21-Jährigen soll bereits stattgefunden haben.

Adeyemi war erst im vergangenen Sommer von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt. In seiner ersten Saison beim Revierclub bestritt der schnelle Offensivspieler 32 Partien in der Bundesliga, der Champions League sowie im DFB-Pokal und erzielte neun Tore. Er hat beim BVB noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Eine Ausstiegsklausel soll der Kontrakt nicht beinhalten. Wahrscheinlich ist ein Wechsel eher nicht.

Für Bellingham erhält Dortmund 103 Millionen Euro als fixe Ablöse von Real. Zudem bekommt der BVB für den englischen Fußball-Nationalspieler Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages.

Mahmoud Dahoud: Wechsel vom BVB nach England

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud wechselt ablösefrei vom BVB zum englischen Europapokalteilnehmer Brighton & Hove Albion. Wie der Tabellensechste der abgelaufenen Premier-League-Saison am Freitag mitteilte, erhält Dahoud einen Vertrag bis 2027.

Dahoud war 2017 von Borussia Mönchengladbach zum BVB gekommen. Beim deutschen Fußball-Vizemeister zählte er zuletzt nicht zum Stammpersonal. In der abgelaufenen Saison bestritt der 27-Jährige zehn Pflichtspiele für den Revierclub.

„Er ist ein Qualitätsspieler, er hat viel Erfahrung auf hohem Niveau in Deutschland und auch in Europa“, sagte Brightons Technischer Direktor David Weir laut Vereinsmitteilung.

BVB: Die Transfers im Sommer 2023

BVB-Zugänge: Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg)

BVB-Abgänge: Jude Bellingham (Real Madrid), Mahmoud Dahoud (Brighton), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Felix Passlack (VfL Bochum), Raphal Guerreiro (Bayern München), Anthony Modeste, Luca Unbehaun (beide Ziel unbekannt).

