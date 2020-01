BVB-Neuzugang Haaland "irgendwann in der Premier League"

Borussia Dortmund hatte das Jahr 2019 mit einer spektakulären Verpflichtung beendet. Erling Haaland gilt als eines der größten Stürmertalente der Welt, am 4. Januar wird er mit dem BVB ins Trainingslager in Marbella starten. Doch Dortmund soll nicht die Endstation des 19-Jährigen Norwegers sein. Zumindest hat sein Berater Mino Raiola offenbar ganz andere Zukunftspläne für seinen Schützling. „Es wird hoffentlich die Zeit kommen, dass er in die Premier League geht – wenn er erfolgreich spielt“, sagte Raiola jüngst in einem Interview mit dem britischen „Telegraph“.

Ist der BVB also nur eine Durchlaufstation? Zumindest scheint Raiola den Klub als gutes Umfeld für seinen jungen Rohdiamanten zu sehen. Und auch Haaland selbst denkt ähnlich, entschied sich nach dem Weggang von Red Bull Salzburg nicht nur gegen den deutschen Konkurrenten RB Leipzig, sondern auch gegen die internationalen Topklubs FC Chelsea, Juventus Turin und Manchester United. Raiola erklärte mit Blick auf Manchester, dass sein Schützling „das Gefühl hatte, dass das nicht der richtige Schritt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere wäre. Mit 19 willst du vielleicht noch nicht in die Premier League gehen. Es ist schwierig für einen Spieler in seinem Alter, in England zu bestehen“.

BVB ist ein "fantastischer Verein"

Den BVB lobte der 52-jährige Italiener als „fantastischer Verein und die beste Option für seine Entwicklung.“ Und der Zug Richtung Premier League sei ja nicht abgefahren. „Wenn er gut genug ist, wird dieser Moment kommen und dann wird er in der Premier League strahlen.“

18 Vereine haben laut Raiola ernsthaftes Interesse an Haaland gehabt. „Wir hatten ernsthafte Gespräche mit jedem“, sagte Raiola. „Am Ende ist es der Athlet, der Spieler, der das beste Gefühl haben muss“, meinte der Manager, der Fußball-Superstars wie Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic berät.

Offenbar Streit mit Manchester United

Doch gerade auf Manchester United ist Raiola derzeit wegen Paul Pogbas sportlicher Situation ohnehin nicht gut zu sprechen. In einem Interview mit Italiens "La Repubblica" wetterte Raiola nun, dass er „heute keinen Spieler mehr dort hinbringen“ würde. „Sie würden selbst Maradona, Pele und Maldini ruinieren." Hintergrund: Pogba (26) kam nach langer Verletzungspause zunächst nur auf zwei Kurzeinsätze, am vergangenen Spieltag stand er nicht einmal mehr im Kader. (fs)