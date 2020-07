Borussia Dortmund BVB: Neue Trikotnummern für Hazard, Can und Haaland

Dortmund. Die prestigeträchtige Nummer 10 hat beim BVB einen neuen Besitzer. Nach dem Abschied von Mario Götze war sie frei. Und es gibt weitere Wechsel.

Zur Bundesligasaison 2020/21 müssen sich die Fans von Borussia Dortmund nicht nur an neue Trikots, sondern auch an neue Rückennummern mancher Stars gewöhnen. Wie der BVB bekannt gab, ändern sich die Nummern von Thorgan Hazard und Emre Can. Auch Erling Haaland, Dan-Axel Zagadou und Mateu Morey erhalten neue Rückennnummern.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Der belgische Nationalspieler Hazard übernimmt die 10 von Mario Götze, der den Verein zum 30.06 verlassen hat. Die prestigeträchtige 10 trugen beim BVB vor Hazard unter anderem Henrikh Mkhitaryan, Tomas Rosicky, Andreas Möller und Michael Rummenigge.

TH1️⃣0️⃣@HazardThorgan8 wird ab der kommenden Saison die Nummer 10 auf dem Trikot tragen. 🇧🇪 pic.twitter.com/V4sRxlREoU — Borussia Dortmund (@BVB) July 2, 2020

Hazards ehemalige Rückennummer 23 bleibt in der kommenden Saison allerdings nicht frei, sie wird von Emre Can übernommen. Nach seinem Winter-Transfer von Juventus Turin ins Ruhrgebiet schnappte sich der deutsche Nationalspieler zunächst die 27. Schon bei Juventus und dem FC Liverpool lief Can mit der 23 auf.

Brandt bekommt die Trikotnummer 9

Auch Stürmerstar Erling Haaland (19), Dan-Axel Zagadou (21) und Mateu Morey (20) laufen demnächst in neuen Nummern auf. Haaland trägt künftig die 9 (vorher 17), Innenverteidiger Zagadou die 5 (vorher 2), Verteidiger Morey die 2 von Zagadou (vorher 22). (fs)