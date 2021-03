BVB muss vorerst auf Mateu Morey verzichten

Dortmund. Der spanische Rechtsverteidiger des BVB musste am Samstag gegen Hertha BSC ausgewechselt werden. Nun gibt es eine Diagnose.

Es war ein Montag voller Freude und Enttäuschung für Mateu Morey. Am Morgen wurde der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund für Spaniens U21-Nationalmannschaft berufen. In der kommenden Woche findet ja die Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien statt.

Das war das Positive. Am Nachmittag kam dann die Meldung des BVB, die alle Euphorie ersticken sollte: Der 21 Jahre alte Abwehrmann steht des Dortmundern - und damit auch der Nationalmannschaft bei der EM - vorerst nicht zur Verfügung. Der Klub gab muskuläre Beschwerden als Grund an.

Meunier wird Morey beim BVB vertreten

Morey war am vergangenen Samstag beim 2:0-Erfolg über Hertha BSC in der 71. Minute ausgewechselt worden. Für ihn kam Thomas Meunier in die Partie, der auch am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln Morey vertreten dürfte.

Mehr News und Hintergründe zum BVB:

Der Spanier werde in der Länderspielpause seine Reha in Dortmund fortsetzen, teilte der BVB mit. Gemeinsam mit den Ärzten werde "anschließend von Tag zu Tag über den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining entschieden", so der Klub.

Zuletzt fielen auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro, Manuel Akanji und Giovanni Reyna mit Muskelverletzungen aus. Beim Spiel gegen Berlin zogen sich zudem Mats Hummels und Marco Reus Verletzungen zu. Bei beiden Spielern gab Trainer Edin Terzic allerdings schon am Abend leichte Entwarnung. (chwo)