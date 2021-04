BVB muss auf Sancho verzichten - und bangt um Hummels und Reus

Dortmund. Jadon Sancho fehlt dem BVB gegen Manchester City. Auch zwei weitere Stars drohen im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales auszufallen.

Die Hoffnung lebt bei Borussia Dortmund. Die Hoffnung, im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales am Mittwoch (21 Uhr/Sky) tatsächlich das ursprünglich als unmöglich Geltende möglich zu machen, gegen die englische Übermacht Manchester City das 1:2 aus dem Hinspiel zu drehen und ins Halbfinale einzuziehen. "Der Glaube ist groß", sagt Trainer Edin Terzic. "Aber der Glaube allein wird nicht reichen." Nein, der BVB wird einen guten Plan brauchen. Und Spieler, die ihn umsetzen. Und genau dort wird es schwierig.

Denn mindestens ein Star wird fehlen, weitere wackeln bedenklich. "Wir haben einige angeschlagene Spieler", sagt Terzic. "Heute Nachmittag und morgen werden wir sehen, für wen es reicht." In erster Linie richtet sich das Augenmerk auf Mats Hummels und Marco Reus. Beide mussten am Samstag im Spiel gegen den VfB Stuttgart (3:2) ausgewechselt werden. Hummels plagten Kreislaufprobleme, Reus hatte einen Schlag abbekommen. Beim BVB ist man recht zuversichtlich, dass sie spielen können - ganz sicher aber ist man nicht.

Gewissheit hat man dafür bei Jadon Sancho - aber nicht die Sorte Gewissheit, die man gerne hätte: "Leider wird es für Jadon nicht reichen", sagt Terzic. "Er ist im Soll, aber leider noch keine Option. Wir hoffen, dass wir ihn möglichst schnell wieder einsetzen können." Aber man will auch kein unnötiges Risiko eingehen und eine längerfristige Verletzung riskieren - auch deswegen bleibt der Engländer außen vor.

Sancho verletzte sich Anfang März

Sancho hatte Anfang März im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach das entscheidende Tor zum 1:0 geschossen - sich bei diesem Sprint aber am Oberschenkel verletzt. Die Muskelblessur entpuppte sich als hartnäckiger als zunächst angenommen, der Engländer musste insgesamt sechs Wochen pausieren. Zwischenzeitlich absolvierte er eine zweiwöchige Reha in Dubai - auch um den Kopf frei zu bekommen und Zeit mit seinem Vater verbringen zu können - was in Europa aufgrund der durch Corona komplizierten Einreisebestimmungen nicht ganz einfach gewesen wäre.

Am Sonntag, als die Mannschaftskameraden frei hatten, hatte Sancho ein individuelles Programm absolviert und damit die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr genährt. Neben Sancho muss Terzic auf vier weitere Spieler definitiv verzichten: Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou (beide Knie-OP), Axel Witsel (Achillessehnenriss) und Youssoufa Moukoko (Bänderverletzung) werden in der laufenden Saison nicht mehr für den BVB zum Einsatz kommen.