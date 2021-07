BVB mit Sieg bei Rose-Debüt: Knauff und Tigges treffen

Gießen. Erstes Testspiel, erster Sieg für Borussia Dortmund und den neuen Trainer Marco Rose. In Gießen siegt der BVB mit 2:0.

Der weiße Plastikstuhl erinnerte eher an eine Imbissbude am Strand, aber auf ihm machte es sich Marco Rose am Spielfeldrand bequem, um sein erstes Spiel als Trainer von Borussia Dortmund zu verfolgen. Der BVB testete beim Regionalligisten FC Gießen im Waldstadion, das den Charme von unterklassigem Fußball versprühte. Die Gießener wehrten sich, trotzdem gewann die Borussia 2:0 (2:0). Wobei in der zweiten Hälfte die U23 des Revierklubs Spielminuten sammelte.

Überhaupt erleben die Profis derzeit eine komplizierte Vorbereitung, die meisten Spieler ruhen sich noch im Urlaub aus. In Gießen durften sich deswegen schon in der ersten Halbzeit einige Talente präsentieren. Etwa Nnamdi Collins (17), Albin Thaqi (19) und Göktan Gürpüz (18). Auch deswegen knatschte es im Spielaufbau. Nach knapp 15 Minuten erhob sich Rose von seinem Plastikstuhl, seine Hände vergruben sich in den Hosentaschen. Meistens schaute der 44-Jährige stumm zu. Gelegentlich schrie er „Tempo“. Und „drauf, drauf“. Oder „weiter, weiter“. Rose wünscht er sich einen aktiven Fußball.

3700 Zuschauer bei BVB-Test in Gießen dabei

„Er ist großartig angekommen, sehr offen, sehr kommunikationsfreudig, aber gleichzeitig klar. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet, auch in dieser kleinen Anzahl, die wir momentan zusammen haben“, lobte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, den neuen Trainer vor der Partie bei Sky.

Gab in Gießen sein Testspiel-Debüt als BVB-Coach: Marco Rose. Foto: RHR-Foto.

Der erste Tor erzielte Ansgar Knauff (40.). Beim zweiten wuchtete sich Steffen Tigges durch die Abwehr des Gegners, für den diese Partie ein kleines Fest darstellte. Innerhalb von 50 Minuten waren die Karten für das Waldstadion ausverkauft. 3700 Zuschauer freuten sich, mal ein Stadion zu betreten und drängelten sich dabei eher, als Abstand zu halten.

BVB am Samstag beim Cup der Traditionen - mit Erling Haaland?

Am Samstag folgt der nächste BVB-Test. Dann im Ruhrgebiet – und sogar vor 10.000 Anhängern. Beim Cup der Traditionen in Duisburg empfängt der MSV den VfL Bochum und Borussia Dortmund. Der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United wird bis dahin abgeschlossen sein. Die Ablösesumme von 85 Millionen Euro steht bereits, ein paar Kleinigkeiten sind noch auszuhandeln.

Am Samstag könnte Erling Haaland wieder im Kader stehen, der Stürmerstar hat die Vorbereitung nach seinem Urlaub aufgenommen. Fest steht aber in jedem Fall: Ein Plastikstuhl wird Marco Rose in Duisburg nicht erwarten.

