BVB mit Botschaft an Fans: Geisterspiele treffen uns hart

Dortmund. Im November gibt es bundesweit Geisterspiele. Borussia Dortmund akzeptiert die Entscheidung - und richtet Appell an die BVB-Fans.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nach der Entscheidung der Politik vom Mittwoch, dass der Profifußball im November seine Spiele ohne Zuschauer austragen muss, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, mit einem Brief an seine Fans gewidmet. "Uns trifft diese Entscheidung hart", heißt es in dem Schreiben, das der BVB in den sozial Medien verbreitet hat. "Vor allem emotional, weil wir beim BVB nichts auf der Welt lieber machen, als für Euch Fans Fußball zu spielen. Aber auch argumentativ, weil wir über ein von Experten entwickeltes, aufwändiges und sogar von Kommunen sowie Gesundheitsämtern bis ins Detail geschätztes Hygienekonzept verfügen."

In den Stadien sei jeder Zuschauer diszipliniert gewesen, an der frischen Luft habe sich niemand angesteckt. "Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen." Doch das, so der Klub, werde man im November tun.

Borussia Dortmund appelliert an BVB-Fans

Das Infektionsgeschehen erfordere, "über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und gar nicht erst die Erwartungshaltung zu entwickeln, politisch Handelnde könnten es nun jeder Branche, jedem Menschen, bis ins Detail recht machen. Wir als BVB tragen die Beschlüsse für den November mit und werden wie schon im Frühjahr versuchen, diejenigen zu unterstützen, die es - zum Teil deutlich - härter getroffen hat als uns und die unsere Hilfe nun bitter nötig haben: Amateurvereine, Gastronomen, Kleinunternehmer, unverschuldet in Not Geratene".

Zum Schluss appellierte der Verein an seine Fans, "dass wir gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen, dass wir auf uns und unsere Nächsten aufpassen, dass wir Abstände einhalten, Masken tragen, Ansammlungen meiden, auf private Feiern verzichten und dieses Sch...-Virus umgrätschen, als wär‘s ein gegnerischer Stürmer auf dem Weg zu unserem Tor. Wir zählen auf Euch, Borussen!" (fs)