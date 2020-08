BVB mit 1:1 im Testspiel gegen Paderborn noch gut bedient

Paderborns Christopher Antwi-Adjej (Mitte) setzt sich gegen die Dortmunder Thomas Delaney (links) und Emre Can durch.

Dortmund. Bei Borussia Dortmund läuft es noch nicht rund. Im Test gegen den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn musste sich der BVB mit einem 1:1 begnügen.

Vor lauter Wut schlug Erling Haaland schon nach rund 35 Minuten mit der Hand gegen den Torpfosten und fluchte laut. Wenige Sekunden zuvor war dem norwegischen Stürmer aus aussichtsreicher Position der Ball versprungen, eine gute Chance war verpufft.

Eine Szene die exemplarisch für den Testspielauftritt von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gegen den Zweitligisten SC Paderborn stand. Denn im ersten Spiel des Testspiel-Doppelpacks im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung am Freitag lief beim BVB längst nicht alles rund. Trotz dem zwischenzeitlichen Führungstreffer durch das auffällige Eigengewächs Immanuel Pherai (30.) kamen die Dortmunder nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Ein Ergebnis, mit dem der Favorit sogar noch gut bedient war.

Zehn BVB-Profis nicht einsatzfähig

Es sei ein „guter Test, um zu zeigen, wo wir stehen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc unmittelbar vor der Partie gegen die Ostwestfalen. „Ärgerlich“, war für Zorc allerdings, dass gleich zehn BVB-Profis nicht einsatzfähig waren. Denn neben Marco Reus, Reinier, Mamoud Dahoud, Thomas Meunier (alle Aufbautraining), Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme) Marcel Schmelzer (Knie-Op) und Mateu Morey fielen kurzfristig auch Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme), Marwin Hitz (persönliche Gründe) und Giovanni Reyna (Fersenprobleme) aus.

Ausfälle, die sich im BVB-Spiel bemerkbar machten. Denn die Viererkette der Borussia kam schon in der Anfangsphase nicht gut mit dem aggressiven Pressing der Gäste zurecht. Vor allem Innenverteidiger Emre Can ließ sich ein ums andere Mal zu Fehlpässen drängen. Mitte der zweiten Halbzeit folgte aus einem dieser Fehler dann schließlich der verdiente Paderborner-Ausgleich. Konnte Torwart Roman Bürki nach dem zu kurzen Rückspiel des Ex-Juventus-Stars noch parieren und zur Ecke abwehren, traf Kai Pröger in der Folge des Eckstoßes zum 1:1 (67.). Zwingende Torgelegenheiten hatte der BVB während der kompletten 90 Minuten kaum.

Im zweiten Test des Tages treten die Dortmunder um 18 Uhr gegen den VfL Bochum an. Dort wird ein komplett anderes Team zum Einsatz kommen.