ZDF-Experte Per Mertesacker zerlegte den BVB beim Pokal-Aus in Leipzig schon in der Halbzeitpause.

Borussia Dortmund BVB: Mertesacker über verpassten Ausgleich in Leipzig: „Froh, dass es nicht so kam“

Leipzig. ZDF-Experte Per Mertesacker rechnete beim Aus im DFB-Pokal mit Borussia Dortmund ab. Marco Reus klagte: „Leipzig hat uns aufgefressen.“

Es war die einzige echte Torchance für den BVB an diesem Pokalabend – aber mit einer starken Parade verhinderte Torhüter Janis Blaswich, dass Jamie Bynoe-Gittens mit seinem Schuss Borussia Dortmund im Viertelfinale bei RB Leipzig noch die Verlängerung retten konnte. Es wäre ein Treffer geworden, der die Partie völlig auf den Kopf gestellt hätte, die Schwarz-Gelben kamen auf drei Torschüsse während der 90 Minuten, die Sachsen auf 20. „Ich bin froh“, sagte ZDF-Experte Per Mertesacker nach dem Schlusspfiff zum Leipziger 2:0 (1:0), „dass es nicht so kam.“

Mertesacker zerlegt BVB: „Dortmund war ein Schatten seiner selbst“

Der Weltmeister von 2014 hatte den BVB bereits in der Halbzeitpause, als es 1:0 für die Gastgeber stand, zerlegt. „Es steht leider nur 1:0. Leipzig kann nur versuchen, sich in der Kabine zusammenzuraufen“, sagte Mertesacker. „Dortmund war ein Schatten seiner selbst.“ Der 38-Jährige kritisierte vor allem das Abwehrverhalten beim Treffer von Timo Werner. „Julian Brandt denkt sich: Soll ich in den Zweikampf gehen? Nee, ich möchte eigentlich gar nicht.“

Nach der Großchance von Jamie Bynoe-Gittens wehrte Leipzig die anschließende Ecke ab. Weil BVB-Torhüter Gregor Kobel, der an diesem Abend eine weit höhere Niederlage verhindert hatte, in der Nachspielzeit mit nach vorne gekommen war, fuhr RB einen Konter, und Willi Orban schoss den Ball ins leere Tor.

BVB-Trainer Edin Terzic nannte die erste Halbzeit auch „katastrophal“, sein Team sei „nervös am Ball“ gewesen. „Wir haben uns gewundert, dass es Zweikämpfe gibt – in der Offensive wie in der Defensive“, beklagte Terzic.

Mehr BVB-News

Zuvor hatte bereits Marco Reus Stellung bezogen. „In der ersten Halbzeit haben sie uns aufgefressen“, sagte der erneut schwache BVB-Kapitän zum Ausscheiden. In der zweiten Halbzeit „wurde es besser, aber was wir gezeigt haben, ist natürlich viel zu wenig.“ Auch Julian Brandt war entsetzt: „Über das eigene Unvermögen. Wir haben es heute nicht verdient, das Spiel zu gewinnen“, betonte der Nationalspieler, „wir hatten heute extrem Schwein, dass wir überhaupt die ersten zehn Minuten überlebt haben mit einem Gegentor.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB