BVB meldet Vollzug: Torwart Gregor Kobel unterschreibt bis 2026

Dortmund. Borussia Dortmund hat eine neue Nummer eins verpflichtet. Torwart Gregor Kobel kommt vom VfB Stuttgart. Er erhält einen langfristigen Vertrag.

Der BVB stellt sich im Tor neu auf. Vom Ligarivalen VfB Stuttgart wechselt der Schweizer Gregor Kobel (23) zu den Schwarz-Gelben. Der Torhüter hat in Dortmund einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Das gab der BVB am Montag bekannt. Die Borussia wird für ihre neue Nummer eins nach Informationen dieser Redaktion eine Ablösesumme in Höhe von rund 15 Millionen Euro bezahlen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir großes Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns“, wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert.

Kobel freut sich nach einer überzeugenden Saison beim VfB Stuttgart auf seine neue Aufgabe: „Borussia Dortmund ist einer der größten und bekanntesten Fußballvereine der Welt. Ein Klub, der den Anspruch hat, jedes Jahr um den Meistertitel und den DFB-Pokal zu kämpfen und in der Champions League zu spielen. Es macht mich stolz, für den BVB auflaufen zu dürfen", sagt er.

Roman Bürki soll den BVB trotz Vertrag verlassen

Das bedeutet aus BVB-Sicht auch, dass Roman Bürki (30) in Dortmund keine Zukunft mehr hat, obwohl sein Vertrag noch bis 2023 läuft. Noch ist aber unklar, wo Bürki künftig spielen wird. Auch Marwin Hitz (33) hatte kürzlich bis 2023 verlängert – allerdings in dem Wissen, dass er auch künftig wieder die Nummer 2 sein könnte. Hitz hatte seinen Landsmann in der abgelaufenen Saison im BVB-Tor verdrängen können. Nach dem Kobel-Transfer dürfte er aber wieder in die zweite Reihe rücken.

Kobel ist Schweizer U21-Nationalspieler, er war im Sommer 2019 von der TSG Hoffenheim an den VfB Stuttgart verliehen und ein Jahr später fest verpflichtet worden. Mit guten Leistungen machte er mehrere Topklubs auf sich aufmerksam, der BVB aber wird nun das Rennen machen. (fs)

