BVB-Meisterfeier? - Hotels in Dortmund nur noch zu XXL-Preisen: Alle News im Liveblog

Die letzte BVB-Meisterfeier fand 2012 in Dortmund statt. Am Wochenende soll endlich wieder gefeiert werden.

Dortmund. Dortmund rüstet sich für die mögliche Meisterschaft des BVB am Samstag. Hunderttausende Fans werden erwartet. Alle News im Liveblog.

Borussia Dortmund winkt die insgesamt neunte Meisterschaft und die erste seit 2012. Der BVB führt vor der Begegnung am Samstag gegen den FSV Mainz 05 mit zwei Punkten Vorsprung. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Signal-Iduna-Park .

Der goldene Meister-Matchball hat den BVB vor dem großen Finale am Samstag in einen kollektiven Ausnahmezustand versetzt. Die Stadt Dortmund werde „eine Woche lang brennen", hatte BVB-Profi Julian Brandt nach dem Sieg in Augsburg gesagt.

Die Stadt Dortmund und der BVB planen bereits eine mögliche Meisterfeier. Am Dienstag soll es Informationen zu einer möglichen Party rund um den Borsigplatz geben.

Wer für das Finale am Samstag eine Unterkunft in Dortmund sucht, wird es schwer haben. Hotels sind fast ausgebucht. Einzelne Zimmer sind nur noch zu extremen Preisen zu haben.

Dem BVB fehlt noch ein Sieg zum Meistertitel. In Dortmund wird Ausnahmezustand herrschen, die Hotels sind bereits fast ausgebucht. Foto: firo

BVB gegen Mainz 05: Alle Infos und News zur möglichen Meisterfeier in Dortmund bis zum Wochenende hier im Liveblog

Ausnahmezustand in Dortmund: Der BVB hat die erste Meisterschaft seit 2012 in der eigenen Hand. Ein Sieg reicht im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) reicht Borussia Dortmund auf jeden Fall. Auch wenn die Bayern parallel nicht beim 1. FC Köln gewinnen, krallt sich das Team von Trainer Edin Terzic sicher die Schale. Die große Titelparty auf dem Borsigplatz platzt nur, wenn die Münchner siegen und Dortmund die Mainzer nicht schlagen sollte.

BVB vor Meistertitel: Hotels in Dortmund fast ausgebucht

Die BVB-Fans verschwenden daran keinen Gedanken. Seit dem letzten Wochenende ist die große Meister-Euphorie ausgebrochen. Hunderttausende werden am Samstag und Sonntag dabei sein, sollte der letzte Schritt zum Titel gemacht werden. Wie groß der Andrang sein wird, zeigt die Lage der Hotels in Dortmund. Wer jetzt noch eine Unterkunft für den möglichen Meister-Samstag sucht, wird enttäuscht. Nur wer ganz tief in die Tasche greift, kann am Samstag noch eine Bleibe finden.

Übernachtungsmöglichkeiten sind kaum noch vorhanden. Auf den gängigen Buchungsportalen im Internet sind nur wenige Zimmer für eine Buchung von Samstag bis Sonntag verfügbar - jedoch zu wahnwitzigen Preisen. Über "booking.com" wird das günstigste Einzelzimmer für 581 Euro angeboten - für eine Nacht. Eine neu angebotene Privatwohnung (Apartment mit einem Schlafzimmer) im Zentrum der Stadt Dortmund ist für den gleichen Zeitraum für 685 Euro zu haben.

Viele BVB-Fans haben mit Blick auf das Saisonfinale schon vor einigen Wochen gebucht und lagen mit dieser Vorgehensweise goldrichtig. Ein möglicher Lösungsweg für Dortmunder Anhänger, die nicht in der Stadt wohnen und einen längeren Anreiseweg vor sich haben, sind Hotelbuchungen in den Nachbarstädten.

Wer durch Dortmund fährt, wird bereits auf das BVB-Endspiel gegen Mainz 05 eingestimmt. Foto: firo

BVB vor Meistertitel: Was haben Verein und Stadt Dortmund vor?

Die Stadt Dortmund und der BVB planen bereits intensiv für den Fall, dass Borussia Dortmund am Samstag Deutscher Meister wird. Erst am Dienstag will die Stadt mitteilen, was konkret umgesetzt werden soll. Die BVB-Verantwortlichen halten sich zu diesem Thema bisher bedeckt. Der Fokus liegt klar auf dem Spiel gegen Mainz 05.

BVB-Meisterfeier: Wie lief es 2011 und 2012?

2011 startete der offene BVB-Truck um 12.09 Uhr zum Borsigplatz. Beim Double 2012 (Meisterschaft und Pokal)ging's erst um 18.09 Uhr los – das Team um Trainer Jürgen Klopp landete erst um 16 Uhr aus Berlin in Dortmund und trug sich dann ins Goldene Buch ein. Zudem sollten erst die Landtagswahllokale schließen, deshalb wurde es spät. 2012 ging es über Ostwall, Südwall, Hohen Wall und Hiltropwall zum Dortmunder U (4,3 Kilometer, ca. 4 Stunden).

Wie hier im Jahr 2011 möchte der BVB auch am Wochenende feiern. Foto: firo

BVB gegen Mainz 04 live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans des BVB: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist heute um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon. An diesem Samstag werden alle Spiele übrigens zeitgleich angepfiffen.

BVB gegen Mainz 05 im Live-Ticker

Wer es zum Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05 nicht ins Stadion oder vors Fernsehgerät schafft, der kann das Spiel auch kostenfrei in unserem Live-Ticker verfolgen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum BVB-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

