Borussia Dortmund BVB: Mega-Euphorie in Dortmund - "Stadt wird eine Woche brennen"

Augsburg. Matchball für den BVB im Meisterrennen. Nach dem 3:0-Sieg beim FC Augsburg fehlt noch ein Schritt. Das sagen die Dortmunder Verantwortlichen.

Borussia Dortmund biegt im dramatischen Titelrennen gegen Bayern München tatsächlich in Führung auf die Zielgerade ein. Nach dem 3:0 (0:0) am Sonntagabend beim FC Augsburg fehlt dem BVB ein letzter Schritt zur Meisterschaft. „Es ist unglaublich. Niemals hätte ich vor sechs Monaten gedacht, dass ich in dieser Situation sein würde“, sagte der überglückliche Doppeltorschütze Sebastien Haller. „Jetzt wollen wir das Allergrößte erreichen. Ich bin einfach nur stolz.“

Ein Sieg am Samstag gegen den FSV Mainz 05, dann ist vollbracht, worauf Millionen Fußballfans schon eine halbe Ewigkeit warten: Der Serienmeister aus München wäre nach zehn Jahren entthront. „Wir haben einen Riesenschritt gemacht“, sagte Sebastian Kehl im DAZN-Interview. „Die Euphorie wird riesig sein, wir werden sie aufsaugen und mitnehmen.“

Der BVB-Sportdirektor mahnte aber auch zur Vorsicht: „Wir brauchen noch einmal 90 Minuten. Das dürfen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen!“

Die klar überlegene Borussia nutzte nach dem 1:3 der Bayern gegen Leipzig die Gunst der Stunde zum „goldenen Matchball“: Vor 30.660 Zuschauern erzielte Torjäger Haller in der 59. Minute die Führung - und sechs Minuten vor dem Ende auch das zweite Tor. Julian Brandt (90.+3) traf zum Endstand. Der FCA spielte ab der 38. Minute in Unterzahl, nachdem Felix Uduokhai wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte.

BVB-Spielmacher Julian Brandt freut sich über den wichtigen Sieg in Augsburg. Foto: AFP

Die Dortmunder Fans waren schon vor dem Anpfiff meisterlich gestimmt. „Deutscher Meister wird nur der BVB“, sangen sie lautstark. Für BVB-Spielmacher Julian Brandt ist klar, dass es eine besondere Woche in Dortmund wird: "Die Stadt wird eine Woche brennen", sagte er bei DAZN.

BVB beendet den Auswärtsfluch

Der BVB beendete auch seinen seit drei Monaten anhaltenden Auswärtsfluch. Seit dem 1:0 in Hoffenheim am 25. Februar hatte die Borussia in sechs Spielen auswärts nicht mehr gewonnen. Es war der perfekte Zeitpunkt für das Ende der Negativserie.

