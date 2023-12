BVB: Marco Reus bedankt sich bei Fans nach schwierigem Jahr

Dortmund Nach einem schwierigen Jahr für Borussia Dortmund bedankt sich Marco Reus bei den Fans für ihren Zuspruch.

Borussia Dortmunds früherer Kapitän Marco Reus hat den BVB-Fans nach einem schwierigen Jahr für den Zuspruch gedankt. „Ich wollte einfach mal Danke sagen für die unglaubliche Unterstützung in diesem Jahr. Ich weiß, manchmal ist es nicht ganz so leicht, trotzdem sind wir sehr dankbar, dass ihr für uns da seid und dass ihr uns immer unterstützt, egal in welchen Zeiten“, sagte Reus an Heiligabend in einer Videobotschaft des Vizemeisters und ergänzte: „Hoffen wir mal auf ein viel, viel besseres Jahr 2024.“

Die Dortmunder haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Den emotionalen Tiefpunkt erlebte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am 34. Spieltag der Vorsaison, als die Schwarz-Gelben als Tabellenführer die Meisterschaft noch an den FC Bayern verloren. In der neuen Spielzeit läuft es ebenfalls durchwachsen: Während in der Champions League als Gruppensieger der Sprung ins Achtelfinale gelang, läuft der BVB in der Bundesliga als Tabellenfünfter seinen Ansprüchen weit hinterher. Im DFB-Pokal war bereits im Achtelfinale Endstation.

