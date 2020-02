BVB-Manager Zorc warnt vor Bremen: "Gefährliches Spiel"

Auf dem Papier steht Borussia Dortmund in den kommenden Tagen keine allzu komplexe Dienstreise bevor: Im Pokalspiel bei Werder Bremen am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) ist der BVB klarer Favorit. Denn während die Scharz-Gelben mit drei Siegen und 15 Toren in die Rückrunde gestartet sind, liegt Bremen nach nur einem Sieg aus drei Spielen auf Relegationsrang 16.

Zorc über Bremen: "Wir fahren dahin, um zu gewinnen"

Dennoch warnt BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem vermeintlich klaren Duell: „Das ist ein gefährliches Spiel“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion Denn: „Das Ergebnis können wir nicht reparieren, das ist ein K.o.-Spiel.“ Diese bittere Erfahrung mussten die Dortmunder im Vorjahr machen, als sie mehrfach eine Führung verspielten und 5:7 nach Elfmeterschießen verloren.

Die Dortmunder Anspruchshaltung vor dem Duell ist klar: „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, verkündet Zorc. „Wir wollen weiterkommen. Wir wollen nach Berlin. Deswegen müssen wir wieder 100 Prozent abrufen.“

Zorc: BVB muss Verfolgerrolle annehmen

Denn die Dortmunder sind und bleiben ambitioniert, darin hat sie der erfolgreiche Rückrundenstart noch bestärkt. Und nicht nur das Pokalfinale ist ein Ziel, auch in der Liga will der BVB im Titelkampf ein ernstes Wörtchen mitreden: „Wir wollen um die Meisterschaft mitspielen und haben an unserer Zielsetzung nie etwas verändert“, sagt Zorc. „Wir sind aber nicht in der Pole-Position. Wir sind in der Verfolgerrolle, die müssen wir annehmen.“

Seit der Winterpause wurde das eindrucksvoll untermauert. Der Rückstand auf die Tabellenspitze ist von sieben auf gerade einmal drei Punkte zusammengeschrumpft. Allerdings hat das Auftaktprogramm den BVB durchaus begünstigt, das räumt auch Zorc ein. „Wir werden andere Gegner bekommen. Das muss man ehrlich festhalten.“ Bremen allerdings zählt noch nicht zu diesen anderen Gegnern, allen Warnungen des Sportdirektors zum Trotz. Nur ein Sieg zählt für die Dortmunder in Berlin – sonst stünde in der bislang so starken Rückrundenbilanz der erste herbe Rückschlag.