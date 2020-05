Kehl: Heim-Derby ohne Zuschauer "kein unbedingter Vorteil"

Dortmund. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl sieht gegen Schalke ohne Zuschauer einen Nachteil für den BVB und nimmt nicht nur die Profis in die Pflicht.

So recht weiß auch Sebastian Kehl noch nicht, was ihn am Samstag erwartet: "Skurril wird es auf jeden Fall", sagte der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund vor dem Derby gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich habe schon einige Derbys in diesem Stadion erlebt, aber das wird sicherlich das kurioseste in der ganzen Geschichte werden." Und für den BVB sei es "kein unbedingter Vorteil, ein Derby ohne Zuschauer zu Hause zu spielen", sagte Kehl dem Klub-TV vor dem Corona-bedingten Geisterspiel.

Kehl hatte in den vergangenen Wochen zahlreiche organisatorische Auflagen zu bewältigen, weil es ihm unter anderem zufiel, den Kontakt zum Gesundheitsamt zu halten und mit diesem gemeinsam einen weg für die Rückkehr ins Training und in den Spielbetrieb zu finden. "Wir mussten die Hygienemaßnahmen der DFL umsetzen und viele Dinge sind in dem Prozess neu entstanden - da wurden die Anforderungen immer höher", erzählte der 40-Jährige."Damit hatten wir als Verein ganz schön zu kämpfen, denn viele Maßnahmen betreffen nicht nur den Sport, sondern die gesamte Organisation."

Schwierige Phase für die Spieler

Auch Gespräche mit der Mannschaft mussten viele geführt werden und auch das war nicht einfach: "Wir durften ja nur in Gruppen arbeiten und keine größeren Besprechungen abhalten", meinte er. Es sei eine schwierige Phase für die Spieler gewesen, zumal man viele junge Spieler habe, die ohne Familie in Deutschland seien. Und auch die medizinische Abteilung sei aktuell extrem gefordert. "Aber wir sind trotzdem froh, dass es jetzt wieder los geht", so Kehl.

Und nun gilt es, sich auf die ungewohnte Situation ohne Zuschauer einzustellen in einem Stadion, dass sonst 81.365 Menschen fasst. "Da ist jeder Spieler selber gefordert, sich in diese Stimmung zu bringen, jeder einzelne", forderte Kehl. "Es wird darum gehen, dass wir die Situation so annehmen, dass sich jeder Spieler einbringt, dass wir laut sind auf dem Platz, dass wir uns helfen und unterstützen." Die äußere Motivation durch das anfeuern der Zuschauer fehle. "Das müssen wir uns als Mannschaft und als Team von der Bank alle geben", meinte Kehl. "Wir müssen es so emotional wie möglich machen."