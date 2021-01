BVB-Legende Großkreutz beendet Karriere: So reagiert das Netz

Dortmund. Kevin Großkreutz polarisiert wie kaum ein anderer Fußballer. Nun verkündet der Ur-Dortmunder sein Karriereende. Das sind die Reaktionen.

Es ist offiziell: Der langjährige BVB-Profi Kevin Großkreutz kehrt dem Profifußball dem Rücken. Nach zwei Deutschen Meisterschaften, einem DFB-Pokal-Sieg und dem WM-Titel von 2014 wird der 32-Jährige fortan wohl nur noch im Dortmunder Amateurfußball kicken.

Eine Entscheidung, die nach seinem Aus beim KFC Uerdingen zwar nicht mehr überraschend kam, doch trotzdem zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien ausgelöst hat. Großkreutz nämlich hat polarisiert wie kaum ein anderer Profi in Deutschland. Mit seiner leidenschaftlichen Art auf dem Platz – und auch durch einige Fehltritte abseits des Spielfelds.

Er selbst sprach in einem emotionalen Abschiedsvideo, das er am Sonntag in den sozialen Medien geteilt hatte, „keine Bilderbuchkarriere“ geführt zu haben. „Jetzt möchte ich einfach zurückkehren, wo ich herkomme. Und das ist der Amateursport“, so Großkreutz weiter, der wohl auf ewig mit Borussia Dortmund verbunden bleiben wird.

Denn der gebürtige Dortmunder feierte mit der Borussia seine größten Erfolge. Zwei Meistertitel gewann er unter Trainer Jürgen Klopp. Insgesamt 236 Pflichtspiele machte er für den BVB (27 Tore). Für das Erreichte gab es auch im Netz viel Respekt von Fans und Experten. „Für mich steht er sinnbildlich für die erste Meisterschaft unter Klopp: Malocherfußball mit Bauernschläue und dem hundertprozentigen Willen, mehr zu laufen als jeder Gegner“, schrieb etwa Taktikexperte Tobias Escher.

Wir haben einige Netzreaktionen zum Karriereende von Kevin Großkreutz für Sie zusammengefasst:

Kevin Großkreutz ist für mich ja immer noch der größte Beweis dafür, was für ein genialer und großartiger Trainer Jürgen Klopp ist. — Justin Kraft (er / ihn) (@Lahmsteiger) January 24, 2021

Wie angenehm old school Großkreutz ist, sieht man daran, dass er sein Karriereende bei Instagram verkündet und nicht bei Clubhouse. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) January 24, 2021

Jeder, der jene Jahre, in weichen auch Kevin Großkreutz wesentlicher Bestandteil jener BVB Mannschaft war, in vollen Zügen miterleben durfte, wird einfach nur ohne Punkt und Komma sagen: Danke! — Phil (@Phil197797) January 24, 2021

Wahrscheinlich hat jede Fangeneration ihre eigene Verkörperung des Dortmunder Jungen. Zu meiner gehört Kevin Großkreutz unter Jürgen Klopp. So viel Herzblut für den Verein, so viel Wille auf dem Platz. Spieler und Fan gleichermaßen. Das mitzuerleben war großartig. Alles Gute! https://t.co/ULLMFJBsx8 — Ramona Steding (@bolmkekind) January 24, 2021

am ende seiner karriere wird marco reus weniger titel gewonnen haben als kevin großkreutz und das ist schon sehr lustig — jeff stresser (@jeffstresser) January 25, 2021

Kevin Großkreutz war ein eigentümlicher Fußballer, neben, aber auch auf dem Platz. Für mich steht er sinnbildlich für die erste Meisterschaft unter Klopp: Malocherfußball mit Bauernschläue und dem hundertprozentigen Willen, mehr zu laufen als jeder Gegner. — Tobias Escher (@TobiasEscher) January 24, 2021

„Es war keine Bilderbuchkarriere“?



Ernsthaft?



Für mich ist das die Definition einer Bilderbuchkarriere: Zweimal Meister mit dem Verein, für den Dein Herz schlägt, dazu Weltmeister.



Der Rest ist da doch egal.#Grosskreutz — dalfatal (@dalfatal) January 25, 2021

Kevin Großkreutz war Fußball-Weltmeister und Erfinder des Flugdöner. — Günter Klein (@guek62) January 24, 2021

Ohne jede Ironie: Das absolut authentische Abschiedsvideo von Kevin #Grosskreutz ist eines der besten, was ich jemals zu solch einem Anlass gesehen habe. 👍 #bvb — Malte Dürr (@DerMalteDuerr) January 24, 2021

Als BVB-Fan von der Süd auf den Platz. Spieler während einer der erfolgreichsten Zeiten seines Vereins gewesen. Weltmeister geworden.



Man kann von Kevin #Großkreutz halten was man will aber das ist eine beeindruckende Karriere gewesen. — Mancienne Kenner (@fritzelisches) January 24, 2021

Hatte #Großkreutz eigentlich schon in Sandhausen an der Seite von Diekmeier, Contento und Esswein gesehen. Schade. — Louis van Goal (@regionalkapital) January 24, 2021

Kevin Grosskreutz beendet seine Karriere. Ein Spieler, der sicherlich fußballerisch arg limitiert war, aber mit einer herausragenden Einstellung. Mit ihm in der Startelf wurden wir zweimal Meister. Ein wichtiger Spieler der #BVB-Geschichte! — andreas_bvb (@andreas_bvb) January 24, 2021

Kevin Großkreutz ist der stolpernde Beweis, dass wirklich jeder Weltmeister werden kann. Solange es Typen wie Kevin gibt, hat der Profi-Fußball die Chance, die Seele des Sports zu bewahren. Mach’s gut, @fischkreutz_KG, Legende! https://t.co/uYoJMQsumy — Willi Haentjes (@willi_haentjes) January 24, 2021