Dass er dieser Tage noch einmal derart wichtig werden würde, hat wohl nicht einmal Lukasz Piszczek so kommen sehen. Der 34-Jährige ist plötzlich wieder Stammspieler bei Borussia Dortmund, hat in den vergangenen drei Pflichtspielen die Position des rechten Innenverteidigers in der Dreierkette besetzt und Manuel Akanji auf die Bank verdrängt. Aktuell spricht vieles dafür, dass er auch im Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auflaufen wird.

Und das macht es deutlich wahrscheinlicher, dass der Pole über den Sommer hinaus beim BVB bleibt, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag noch einmal verlängert wird. Sportdirektor Michael Zorc verriet schon vor knapp zwei Wochen im Gespräch mit dieser Zeitung, dass er Gespräche mit dem Defensivspieler führe. Vollzug aber kann noch nicht gemeldet werden: „Es gibt keinen neuen Stand“, sagt Zorc auf Nachfrage.

Der BVB will bei Lukasz Piszczek abwarten

Piszczek will bleiben, der Verein wartet ab: Wie geht es weiter mit Leihspieler Achraf Hakimi, der statt Piszczek den rechten Flügel besetzt, aber im Sommer eigentlich zurück zu Real Madrid muss? Wie sehen die Planungen in der Abwehr überhaupt aus? Und wer ist in der kommenden Saison Trainer des BVB?

Piszczek ist geschätzt als Führungsspieler, als integrierende Kraft in der Kabine und als erfahrene, verlässliche Größe auf dem Platz. Das spricht für ihn. Negativ fällt allerdings das fehlende Tempo auf. Im Juni wird er 35. Dann wird er auch wissen, ob es beim BVB weitergeht.