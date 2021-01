BVB: Kehl spricht über mögliche Winter-Transfers

Dortmund. Sebastian Kehl wird Michael Zorc wohl im Sommer als Sportdirektor des BVB beerben. Der 40-Jährige fühlt sich bereit für die Aufgabe.

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hofft auf die Nachfolge des im kommenden Jahr beim Fußball-Bundesligisten ausscheidenden Sportdirektors Michael Zorc. „Ich habe schon mehrfach betont, dass ich Interesse daran habe, mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagte Kehl am Mittwoch: „Ich gehe sehr gelassen in die Gespräche. Insgesamt traue ich mir die Aufgabe natürlich zu und bin überzeugt, dass ich das gut regeln kann.“

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte am Montag im kicker erklärt, der Klub werde im ersten Halbjahr 2021 eine Entscheidung über Zorcs Nachfolger treffen. „Am Ende des Tages benötige ich eine klare Sicht darauf, ob Sebastian ab 2022 das komplette Geschäft abbilden kann“, sagte er: „Die Abwicklung von Transfers beispielsweise ist ein wichtiges und großes Feld. Aber er ist da dran, er ist ja auch extrem ehrgeizig. Ich glaube, dass er sich sehr stark reinfuchsen wird, alles andere würde mich überraschen.“

BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl: „Warten erst einmal ab“

Als Sportdirektor wäre Kehl auch in Sachen Kaderplanung federführend. Schon in seiner jetzigen Position als Lizenzspielerchef ist er in viele Gespräche involviert. In der aktuellen Winter-Transferphase planen die Dortmunder allerdings keine Aktivitäten. „Natürlich machen wir uns Gedanken, doch es gibt nichts, was in irgendeiner Form geplant ist“, sagte Kehl am Mittwoch. „Es gibt auch keine Gespräche.“

Komplett ausschließen konnte der 40-Jährige mögliche Zugänge oder Abgänge allerdings nicht. „Im Moment ist es noch sehr ruhig. Wir wissen aber, dass das Transferfenster noch bis Anfang Februar geöffnet ist. Deshalb warten wir erst einmal ab.“

In der vergangenen Woche gab es erste Gerüchte um ein mögliches Interesse des FC Arsenal an Mittelfeldspieler Julian Brandt. Sportdirektor Zorc sagte vor einigen Tagen dazu: „"Ich habe das auch gelesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es hat sich niemand gemeldet, es liegt nichts auf dem Tisch.“ (rh mit sid)