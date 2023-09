BVB: Karim Adeyemi und Felix Nmecha gehen gegen PSG unter - Note 5,5

Paris. Borussia Dortmund verliert sein erstes Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain. Plan von BVB-Trainer Edin Terzic geht nicht auf. Die Noten.

Gregor Kobel: An ihm lag es nicht, dass der BVB die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison kassierte. Was es zu halten gab, hielt Kobel. Beim Elfmeter in der richtigen Ecke, gegen den platzierten Schuss von Mbappe aber chancenlos. Ebenso beim 0:2 durch Hakimi. Note 3